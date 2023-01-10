شكرا لقرائتكم خبر عن تمريض القاهرة تنظم دورة تدريبية لتحسين مهارات مقدمى الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كلية التمريض بجامعة القاهرة، عقد دورة تدريبية عن "جودة الرعاية التمريضية لمنع وفيات الأطفال فى أفريقيا" وذلك حتى يوم 19 يناير 2023 ، وتنعقد بمركز التدريب والاستشارات البحثية بكليه التمريض، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة عبير سعد زغلول عميدة كلية التمريض.

وتضم الدورة التدريبية 28 مشاركا من 17 دولة أفريقية، ويشارك من مصر نخبة من الأساتذة فى التمريض وطب الأطفال والتخصصات المختلفة فى هذا البرنامج التدريبى لدعم جهود الدولة المصرية فى أفريقيا.

وتهدف الدورة التدريبية إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية وخفض نسبة وفيات الأطفال فى أفريقيا والتى تعد النسبة الأكبر عالميًا، وذلك من خلال تحسين مهارات مقدمى الرعاية الصحية من أطقم التمريض والأطباء عن طريق اكتساب المعلومات والمهارات المتقدمة فى الرعاية التمريضية للأمراض الأكثر انتشارا فى البلدان الأفريقية مثل الأمراض التنفسية وأمراض سوء التغذية والأمراض المعدية والأمراض المتوطنة ورعاية الأطفال المبتسرين وحديثى الولادة، إلى جانب التدريب على أحدث الإرشادات الإكلينيكية فى مجال الرضاعة الطبيعية والتطعيمات والإنعاش القلبى الرئوى وتطبيق نظم مكافحة العدوى والرعاية التمريضية لمرضى الأورام.

على جانب آخر، كانت أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة عن إتاحة الدبلوم والماجستير المهنى فى الاتصال السياسى، ويحاضر فيها نخبة من أساتذة الإعلام وخبراء متخصصين، ومدة الدراسة عام للدبلوم، وعامين للماجستير، وتحصل على شهادة معتمدة من كلية الاعلام جامعة القاهرة.

وأشارت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إلى فتح باب التقديم للفصل الدراسى الثانى 2022-2023، وذلك من خلال التسجيل على :

https://forms.gle/LXkG544wKoU9DvFa8

وأعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، عن المستندات والأوراق المطلوبة للالتحاق ومنها شهادة المؤهل وشهادة الميلاد و6 صور شخصية، وإقرار وطلب التحاق بالإضافة إلى الرسوم المقررة.