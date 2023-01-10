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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للثانوى العام بمدارس المتفوقين.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام بمدارس المتفوقين فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع، كما حرصت المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأوضحت الوزارة، أنه بالنسبة لجدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام لمدارس المتفوقين 2053 يؤدى الطلاب الاختبارات كالتالى:
- يوم السبت 14 يناير 2023 : امتحان مادة اللغة العربية والجيولوجيا .
- يوم الاحد 15 يناير 2023: امتحان مادة الكيمياء واللغة الاجنبية الثانية.
- يوم الاثنين 16 يناير 2023 : امتحان مادة اللغة الإنجليزية والميكانيكا.
- يوم الثلاثاء 17 يناير 2023: امتحان مادة الأحياء والتكنولوجيا.
- يوم الأربعاء 18 يناير 2023 : امتحان مادة الفيزياء والدراسات الاجتماعية.
- يوم السبت 21 يناير 2023: امتحان مادك الرياضيات والتربية الدينية.
بدء الامتحانات بمدارس المتفوقين
بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للثانوى العام بمدارس المتفوقين
مدارس المتفوقين