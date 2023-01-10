شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد للتقدم لجائزة "اليونسكو - الملك حمد بن عيسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الثلاثاء 10 يناير لغلق باب التقدم للدورة الـ 14 لجائزة اليونسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال فى مجال التعليم لعام 2022 تحت عنوان (استخدام المنصات العامة لضمان الوصول الشامل إلى محتوى التعليم الرقمي)؛ بهدف مكافأة المشروعات التي ساهمت فى سهولة استخدام منصات التعلم الرقمية والمحتوى الرقمي، وكذلك المشروعات التي دعمت الاتصال العالمي في التعليم، وتطوير الكفاءات الرقمية لجميع المعلمين والمتعلمين.

كما حددت اللجنة، أنه يجب استيفاء استمارة التقدم المتاحة باللغة الإنجليزية والفرنسية بحد أقصى 10 يناير 2023 حتي يتسنى للجنة الوطنية لليونسكو اتخاذ اللازم.

ويجب علي المتقدمين للترشح لنيل الجائزة موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالآتى:

- ملخص المشروع المقدم لنيل الجائزة.

- نسخة من استمارة التقدم للجائزة بعد استيفائها.

- خطاب ترشيح من الجهة التابع لها المرشح موجهة إلى اللجنة الوطنية لليونسكو.

وترسل كافة الأوراق المطلوبة إلى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عبر البريد الإلكتروني الموضح أدناه في موعد غايته 10 يناير 2023، علماً بأنه لا يلتفت إلى الترشيحات الفردية، وكذا غير المستوفاة لشروط الجائزة، والتى تصل بعد الموعد النهائى المشار إليه.

وأعلنت اللجنة المصرية الوطنية لليونسكو، أنه يشترط في المشروع المقدم أن يتماشى مع أهداف الجائزة، ومرتبط بالموضوع العام المحدد، فضلاً عن تطبيقه للتقنيات المبتكرة لتوفير أدوات منخفضة التكلفة، وأن يكون المشروع مؤثراً، ويمكن تطبيقه في سياقات أخرى أو يكون لديه القدرة على تحسين تأثيره وتوسيع نطاقه، بالإضافة إلى استخدام المشروع تقنيات مبتكرة؛ لتعزيز الإدماج والانصاف في التعليم ، مع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة.

جدير بالذكر، أنه تم تأسيس الجائزة عام 2005 بدعم مالى من مملكة البحرين، والتي تتماشى مع أهداف اليونسكو وسياساتها، وكذا الأهداف الاستراتيجية للمنظمة، وتُمنح الجائزة للمشروعات المقدمة من الأفراد أو المنظمات غير الحكومية أو الكيانات الأخرى التي تستخدم تقنيات مبتكرة؛ لتعزيز التعليم، والتعلم، والأداء التعليمي.

كما يمكن للجان الوطنية ترشيح ثلاثة مشروعات بحد أقصى، علي أن يتم اختيار فائزين اثنين فقط من جميع المرشحين علي مستوي اللجان الوطنية التابعة لليونسكو بناءاً على توصية من لجنة تحكيم دولية، ويحصل كل منهما علي شهادة تقدير، وميدالية، ودبلومة، وجائزة مالية قدرها 25000 ألف دولار.