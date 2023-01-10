شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تطلق اليوم قافلة طبية مجانية فى مركز البدرشين بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، قافلة طبية مجانية اليوم الثلاثاء وتستمر يومين بمركز ومدينة البدرشين، وذلك فى إطار السعى لتحسين صحة المواطنين والتيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، وتفعيل دور المبادرة فى تقديم الدعم الخدمى المجتمعى للقرى الأكثر احتياجا.

وتستهدف القافلة الطبية، الكشف والعلاج مجانا فى تخصصات (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية)، وتقديم خدمات الأشعة والتحاليل، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.

وتواصل الدولة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للتجمعات الريفية وتحسين ظروف المعيشة وتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا لتحيا الحياة التى تستحقها، حيث يعتبر المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" حلم الجمهورية الجديدة للارتقاء بجودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بكل قرى ونجوع مصر، وتغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت إطلاق 50 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لتقديم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار "عبدالغفار"، إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.