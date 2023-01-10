شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات لأداء الامتحان الإلكترونى لطلاب الثانوى العام دون مشاكل.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المديريات والإدارات التعليمية خطوات مهمة لأداء الامتحان الإلكترونى للفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام دون مشاكل تقنية أو فنية، نرصدها فى التقرير التالى:

- شحن بطارية التابلت بشكل كامل قبل موعد أداء الامتحان لتلاشى تعطل أو فصل الجهاز أثناء فترة أداء الاختبار.

- التأكد من شحن شريحة بيانات التابلت.

- عدم غلق الجهاز بأى كلمة سر أو مرور يصعب على الطالب تذكرها مما يؤدى إلى صعوبة الدخول على منصة الامتحان الإلكترونى.

- استقبال كود الامتحان بمجرد دخول لجنة الامتحان حتى يستطيع الطالب الدخول على المنصة وأداء الاختبار بشكل ناجح.

- فى حالة تعرض أى طالب لمشاكل تقنية أو فنية سيؤدى الطالب الاختبار ورقيا فى نفس توقيت الامتحان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يمنع الخروج من لجنة الامتحان بورقة المفاهيم، كما لا يسمح للطالب بدخول اللجنة في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بأي أوراق، كما أنه لا يسمح للطالب بدخول اللجنة بأي كتب تخص المادة أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة، وشددت على عدم مغادرة لجنة الامتحان بعد انتهاء الإجابة عن الأسئلة الإلكترونية فقط دون الإجابة على الأسئلة المقالية الورقية.

وتابعت الوزارة، أنه يحظر على الطلاب القيام بالغش داخل لجنة الامتحان وإلا يتعرض للمساءلة والعقاب، كما يحظر على الطلاب القيام بتصوير أجزاء من الامتحان ووضعها على السوشيال ميديا وإلا يتعرض للمساءلة والعقاب.

جدير بالذكر، أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه بأن يقوم الموجهون الأوائل من واضعي أسئلة الامتحانات بإعداد ورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد الامتحان في حدود محتويات الورقة الامتحانية يتسلمها الطالب يوميا مع بدء الامتحان على أن يقوم الطالب بتسليمها مرة أخرى بعد انتهاء الزمن الكلي المخصص لكل مادة ، ولا يجوز الاحتفاظ بها.