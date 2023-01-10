اعرف تعليمات المعاهد الأزهرية لمقدرى الدراجات بمراكز تصحيح الشهادات

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القاهرة - سامية سيد - تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية يوم 14 يناير 2023، ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية أول أيام امتحاناتهم، الامتحانات الخاصة بمادة الفقه واللغة العربية "ورقة أولى"، وتشمل النحو والصرف، ومن المقرر أن تنتهى امتحانات الشهادة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية يوم 21 يناير 2023 بأداء امتحانات مادتى اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع.

وتبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية يوم السبت 14 يناير 2023، ويؤدى الطلاب امتحان مادة القرآن الكريم، وتنتهى امتحانات الشهادة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية يوم الخميس 19 يناير 2023، ويؤدى الطلبة امتحانات مادتى اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع.

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات لمقدري الدرجات بمراكز التصحيح للشهادتين الابتدائية والإعدادية وشهادات القراءات، التعليمات الآتية ومتابعة تنفيذها وهى كالآتي:

ضرورة قيام المشرف العام على المادة بعقد اجتماع مع مقدري الدرجات وتوزيع نماذج الإجابة على المصححين والأعضاء الفنيين قبل التصحيح بوقت كافٍ ويقوم بشرح ما انبهم عليهم في نماذج الإجابة ومناقشتهم في نموذج الإجابة.

يلتزم كل مقدر أن يقرأ السؤال ونموذج الإجابة ويفهمهما فهما جيدا ويعرف الدرجة المخصصة لكل جزئية من جزئيات السؤال والمجموع الكلى للسؤال.

يحظر على المصححين والمراجعين والمشرفين المشاركين في أعمال التصحيح اصطحاب أو استخدام الأقلام الزرقاء بأي حال من الأحوال ، ومن يخالف ذلك يحال للتحقيق فورا ويراعى استخدام الأقلام ذات الألوان على النحو التالي :

(أ) يستخدم المصححون الأقلام ذات اللون الأحمر.

(ب) يستخدم المراجع العددي الأقلام ذات المداد الأحمر.

(ت) يستخدم المراجعون الفنيون الأقلام ذات اللون الأسود فقط للمراجعة الفنية.

(ث) يستخدم مستشاري قطاع المعاهد الأزهرية وموجهى المناطق الأزهرية الأقلام ذات المداد الأخضر

(ج) وفى التظلمات (الطعون) تكتب الدرجة باللون الأخضر والتوقيع باللون الأسود.

ضرورة تواجد ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة بصورة دائمة مع المصحح أثناء عملية التصحيح.

ينبه مشدداً على أن نماذج الإجابة استرشادية ، ويجب قراءة إجابة الطالب قراءة متأنية واستيعاب مضمونها إنه توجد أكثر من إجابة مقبولة أحيانا لبعض الجزئيات ولم يتطرق إليها النموذج أو غير مطابقة ومقصدها ، حيث له ، وذلك حرصا على مصلحة الطالب.

توضع درجة الجزئيات الخاصة بالسؤال بخط واضح وبدون دائرة أو مربع وعلى مستوى واحد قدر الإمكان ليسهل جمعها جمعا صحيحا ، ويوضع مجموع درجات السؤال فقط بداخل دائرة أو مربع بنهاية السؤال ثم تنقل في المرآة الخارجية مع التركيز حتى تنقل الدرجة صحيحة.

يكتفى بوضع الدرجة في نهاية إجابة السؤال فقط خوفا من الوقوع فى الخطأ حيث إنه قد يقوم المصحح في نهاية السؤال بكتابة رمز (جـ ٣ ا ويكتب لدرجة ٥ مثلاً) ويضع (٥) في دائرة ، ثم يخطئ وينقل رقم السؤال (۳) بدلا من الدرجة (٥) ، لذا ينصح بعدم كتابة رقم السؤال بجوار الدرجة

مراعاة الحد الأقصى لدرجة السؤال حتى لا يمنح المصحح درجة للسؤال أعلى من الحد الأقصى المقرر له.

عند وجود سؤال اختياري يتم تصحيح الورقة كاملة وتوضع درجة كل سؤال على المرآة ثم تحذف درجة السؤال الحاصل على الدرجة الأقل وتجمع المرآة بدونه ، وعند وجود سؤال إجباري لا يجب المساس بدرجته حتى ولو كانت أقل الدرجات أو كان متروكا

على المصحح التأكد من عدم وجود إجابة للسؤال الذي يقوم بتصحيحه بورقة الطالب قبل أن يكتب في المرآة كلمة (متروك)

التيقن من مطابقة درجة كل سؤال داخل كراسة الإجابة بالدرجة المدونة في واجهة المراة.

على كل مصحح متابعة سؤاله بكامل فقراته وعند عدم وجود إجابة لإحدى فقرات السؤال عليه أن يبحث عنها في جميع صفحات كراسة الإجابة دون الاكتفاء بالنظر في الصفحة التي فيها سؤاله فقط ، وذلك حرصا على عدم ترك أجزاء غير مصححة بورقة الإجابة.

مصحح السؤال الأخير تقع عليه مسئولية اكتشاف أجزاء غير مصححة ، ويشاركه في ذلك أيضا المراجع الفنى والعددي.

جبر نصف الدرجة الى درجة كاملة في الفصل الدراسى الثانى فقط وعن طريق الكنترول ، و على مقدري الدرجات حذف الكسر الأقل من النصف في المرآة ويكتب النصف بالكسر الاعتيادي لا بالعشري .

كما تراجع الورقة الراسبة جيدا في جميع المواد وخاصة الحاصلة على درجة في نطاق المراجعة القانونية.

على المصححين كتابة الاسم ثلاثيا بوضوح والتوقيع أمامه وكتابة مقر عمله بمحضر التصحيح مع كتابة رقم السؤال ورقم المظروف والمادة وعدد الأوراق وبداية ونهاية الرقم السري مع كتابة كافة بيانات محضر التصحيح.

يعتد بالإجابات المدونة بالقلم الرصاص وبالإجابات الصحيحة بالمسودات وبالإجابات المكررة لبعض الأسئلة عدا أسئلة الاختيار من متعدد ، ويعتد بالدرجة الأعلى لصالح الطالب

في حالة قيام الطالب بالشطب على الإجابة الصحيحة ، وكتابة إجابة أخرى خطأ ، فلا يعتد بالإجابة الصحيحة التي قام بشطبها

لا يلتفت إلى الإجابات المشطوب عليها إلا في حالتين إذا كانت واضحة أو عند احتياج الطالب إليها لتغيير حالته من راسب إلى ناجح ما دام يقع في دائرة المراجعة القانونية وكذلك يعتد بالإجابات التى كتب عليها ملغاه فقط إلا إذا قام الطالب بطمسها كاملة.

ينبه على مصححى مواد اللغات بضرورة كتابة الدرجة في المرآة باللغة العربية سواء بالأرقام العددية أو بالحروف ولا يسمح له مطلقا كتابتها باللغة الأجنبية و في حالة وجود أي عبارة لا علاقة لها بالامتحان من قريب أو من بعيد تعرض ورقة الإجابة على رئيس مركز التصحيح لاتخاذ اللازم.

بالنسبة لسؤال الاختيار من متعدد في حالة تظليل الطالب إجابة وقام بإلغائها ووضع عليها علامة (×) وقام بالتظليل على غيرها ، فتكون الإجابة خطأ ولو كانت صحيحة ، وكذلك لو قام الطالب بتظليل أكثر من إجابة.

وضع علامة ( ) على الإجابة الصحيحة بالقلم الأحمر تحت الإجابة الخاطئة، مع كتابة الدرجة ، وعلامة ( x ) على الإجابة الخاطئة وعدم الاكتفاء بوضع خط

ينبه مشدداً على قراءة الموضوعات ذات الجانب التعبيري في اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية قراءة متأنية

الالتزام بكتابة محضر التصحيح واستيفاء جميع بياناته والتوقيع بالاسم ثلاثيا والتأكد من وجود المحضر داخل مظروف أوراق الإجابة

عند وجود ملاحظات في أوراق الإجابة أثناء التصحيح كـ (أوراق ممزقة - كراسة إجابة منزوع منها بعض الأوراق الكتابة خارج إطار الإجابة - وجود بيانات الطالب - وجود سيلبس) يتم التعامل مع هذه الأمور في هدوء تام إبلاغ رئيس الإدارة المركزية للمنطقة ، والحفاظ على سرية البيانات ، ويقوم رئيس المركز في سرية تامة - بالاتصال برئيس الكنترول ورئيس الإدارة المركزية للامتحانات مع كتابة محضر بالواقعة وإرساله في مظروف ورقى مغلق مع مندوب الكنترول أو مدير الامتحانات إلى رئيس الكنترول شخصيا ، ويحظر نشر ذلك بين الأعضاء.

كما اصدر القطاع تعليمات المراجع الفني حيث يتم اختيار المراجع الفنى من ذوي الكفاءة والخبرة والأقدمية على أن يراعى ما يلى :

1. المراجعة الدقيقة لتصحيح أول عشر ورقات من بداية كل مظروف للتأكد من صحة التصحيح وصحة توزيع الدرجات وفقا لنموذج الإجابة والتأكد من حفظ كل مصحح لسؤاله والإجابة عليه ، ثم يبدأ النسبة المئوية المقررة للمراجعة.

2. يستخدم المراجعون الفنيون الأقلام ذات المداد الأسود فقط للمراجعة الفنية ويحظر استخدام أي لون خلاف ذلك.

3. التأكد من دقة التصحيح ، وأن كل سؤال أخذ ما يستحقه من درجات ، ومراجعة النسبة المقررة من الأوراق

4. البحث عن أجزاء متروكة بدون تقدير ، ويتم تقديرها إن وجدت وتعديل درجة السؤال والدرجات الكلية للورقة.

5. التوقيع في خانة المراجع الفنى بالاسم وليس بالفورمة.