شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحان ورقى للطلاب غير المحدثين لبياناتهم بالثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى غلق تعديل بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام من خلال الاستمارة الإلكترونية أمس الاثنين، موضحة أنه فى حالة اكتشاف حالات فردية لتعديلات فى بيانات الطلاب بعد غلق التطبيق الالكتروني يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو اختبار الطالب ورقيا فى المواد التى تترتب عليها هذه التعديلات بعد تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة وموافاة الوزارة بهذه الحالات وصور من محاضر إثبات الحالة مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين عن هذه الأخطاء بالمدارس بسبب عدم انتهائهم من التعديلات اللازمة فى المواعيد المحددة سابقا.

وأوضحت وزارة فى خطاب لها ياتى ذلك فى إطار الاستعدادات التى تتم لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام المقرر أن تنطلق 14 يناير الجارى.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت ضوابط عقد الاختبارات الإلكترونية، للصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن الامتحانات تعقد على مستوى الإدارات التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي على أن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختبار من متعدد بنسبة 85% ، ويكون الامتحان إلكترونيا أو مقاليا في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.

وأكدت المديريات التعليمية، أنه يتم توفير فرد أمن بكل إدارة في مقر وضع الأسئلة مصاحب للموجه الأول للمادة ومسئول التطوير التكنولوجي أثناء رفع الامتحان على المنصة، ويتم تحميل أسئلة الاختبارات على منصة الامتحانات بنفس ترتيب المواد طبقا لجدول الامتحان المعد من المديرية على أن يبدأ تحميل الامتحانات على المنصة بداية يناير المقبل على أن يتم الحفاظ على سريتها.

وشددت المديريات التعليمية على أن الحفاظ على سرية الأسئلة الإلكترونية أو الورقية للامتحانات مسئولية الإدارات واللجنة الفنية المسئولة عن وضع الامتحانات، مشيرة إلى أن الاختبارات تتم مع تطبيق كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سريتها والتصدى للغش الإلكترونى.