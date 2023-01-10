شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: سقوط سيارة بحفرة عمق مترين غمرتها المياه بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الداخلية ملابسات تداول منشور وصورة على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن سقوط سيارة بحفرة بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

بالفحص تم تحديد السيارة واستدعاء مالكها، حيث أفاد بسقوط سيارته الملاكى بمنطقة أعمال حفر بعمق (2 متر) لأعمال صرف صحى تقوم بها إحدى الشركات بسبب غمر المياه الحفرة أثناء الأمطار وذلك بدون إصابات.. وتعهدت الشركة بالإصلاح وعدم رغبته فى إتخاذ إجراء قانونى.