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شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا نقول إذا أمطرت السماء واشتدت الرياح؟ مركز الأزهر للفتوى يوضح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، ماذا يقول المسلم إذا أمطرت السماء واشتدت الريح، وذلك على النحو الآتى:-إذا اشتدت الريح
" اللهم إنى أسألك خيرها،وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به. أخرجه مسلمإذا سمعت الرعد
سبحان الذى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.أخرجه البخارى فى الأدب المفردإذا أمطرت السماء
اللهم صيبا نافعاً .أخرجه البخارىإذا اشتد المطر
اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب، وبطون الأودية ، ومنابت الشجر.أخرجه البخارىبعد نزول المطر
مطرنا بفضل الله ورحمته . أخرجه البخارى
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.