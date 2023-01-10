شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا نقول إذا أمطرت السماء واشتدت الرياح؟ مركز الأزهر للفتوى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، ماذا يقول المسلم إذا أمطرت السماء واشتدت الريح، وذلك على النحو الآتى:-

إذا اشتدت الريح

" اللهم إنى أسألك خيرها،وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به. أخرجه مسلم

إذا سمعت الرعد

سبحان الذى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.أخرجه البخارى فى الأدب المفرد

إذا أمطرت السماء

اللهم صيبا نافعاً .أخرجه البخارى

إذا اشتد المطر

اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب، وبطون الأودية ، ومنابت الشجر.أخرجه البخارى

بعد نزول المطر

مطرنا بفضل الله ورحمته . أخرجه البخارى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 30٪ ، وأمطار متوسطة بنسبة حدوث 60 ٪ على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40٪ على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وخليج السويس، وفرص أمطار متوسطة قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 ٪ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 ٪ على شمال الصعيد .