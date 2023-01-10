شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تمنح الضبطية القضائية لـ19 من العاملين بوزارة الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بمنح 19 عامل بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأتية أسمائهم في الكشوف التالية، صفة مأمور الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه.

كما نشرت الجريدة قرار بتجديد صفة الضبطية القضائية لـ 66 عامل بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأتية أسمائهم في الكشف التالي، بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، وذلك عملا بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات.

وتجديد الضبطية القضائية لـ 18 عامل أخرين بالوزارة بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، عملا بالقانون رقم 175 لسنة 2018 في شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات.