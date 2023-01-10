شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة توجه باستكمال الخدمات بمشروع الخيالة بديل لبمنلطق غير الآمنة والان مع تفاصيل الخبر
و أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ضرورة تكاتف جميع الجهود لتوفير واستكمال كافة الخدمات لتوفير حياة كريمة وبيئة ملائمة للاسر داخل الخيالة في ضوء التوجيهات الرئاسية المستمرة بالارتقاء وتحسين مستوى الخدمات مع بذل المزيد من الجهود و تفعيل الإجراءات التنسيقية لاطلاق كافة الخدمات داخلها بكفاءة عالية تحقيقا لمطالب سكانها ومنها المدارس و مكتب البريد والوحدة الصحية ومركز الشباب و المخابز وغيرها من الخدمات التي تخدم اهالي المدينة وفقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.
واضافت انه هناك توجيهات لكافة الأجهزة التنفيذية داخل كومباوند الخيالة بالاهتمام بشكاوى الأهالى مع متابعة كافة المستجدات وتوافر المرافق سواء مياه وكهرباء وغاز وكافة الخدمات لتحقيق الراحة للمواطنين .
ووجهت بالعمل على استكمال كافة الخدمات والتي تساعد على تحقيق الانضباط داخل المدينة و بمحيط وداخل العقارات من خلال التنسيق مع اتحاد شاغلي العقارات حفاظا على المواطنين و الممتلكات و بتذليل كافة المعوقات لتحقيق التشغيل الكامل لمدينة الخيالة بكافة خدماتها وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وتعتبر مدينة الخيالة أحد المشروعات التى تنفذها الدولة المصرية كسكن بديل للمناطق العشوائية غير الآمنة بالتعاون بين صندوق التنمية الحضرية ومحافظة القاهرة، وبدأ المشروع في استقبال السكان بعد فرش الوحدات وتوفير كافة الخدمات التى يحتاجها السكان و يتكون المشروع من 42 عمارة بواقع 2500 وحدة سكنية و إنشاء مدرسة و نقطة شرطة، ومركز إسعاف، ومركز طبى، ومكتب بريد، وحديقة عامة، وأعمال تنسيق الموقع تتضمن تنفيذ طرق بمسطح 60 ألف متر، وشبكات مياه وصرف بطول 3500 متر، ولاند سكيب كما يطل الكمبوند على بحيرة عين الحياة وعددا من المناطق الأثرية وبالقرب من متحف الحضارات، ونادي الفروسية، ويقع في منتصف الطرق المؤدية إلى مناطق السيدة عائشة، وكورنيش النيل، والمنيل والتي تطورت و تغيرت ملامحها نهائيا تحقيقا لشعار «مصر بلا عشوائيات>> .