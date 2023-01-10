شكرا لقرائتكم خبر عن متى يتم حساب مقايسة توصيل الكهرباء للمسكن بالتكلفة النمطية أو الفعلية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريدون معرفته عن متى يتم حساب مقايسة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية بالتكلفة النمطية أو بالتكلفة الفعلية، وذلك وفقا للقواعد التي أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وفيما يلى طريقة الحساب:

- يتم إعداد مقايسات توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية بالتكلفة النمطية المقررة 450 جنيه لكل ك.ف.أ، وذلك للمنشآت السكنية التي لا تزيد قدرتها التصميمية عن 500 ك.ف.أ، والتي لا تزيد المسافة بينها وبين أقرب نقطة تغذية في الشبكة القائمة للجهد المنخفض عن مائة متر.

-يتم إعداد مقايسات توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية بالتكلفة الفعلية في حالة زيادة القدرة التصميمية للمنشأة عن 500 ك.ف.أ، أو زيادة المسافة بين المنشأة السكنية بقدرة حتى 500 ك.ف.أ وأقرب نقطة تغذية في الشبكة القائمة للجهد المنخفض عن مائة متر.

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

4- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).