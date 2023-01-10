شكرا لقرائتكم خبر عن الرى :تنفيذ محطات للميكانيكا والكهرباء جنوب بورسعيد الجديدة وطويسة وبلانة والان مع تفاصيل الخبر
أضاف السيد فى تقرير له أنه يجرى العمل على إصدار أمر الإسناد لعملية توريد وتركيب 25 صندوق تروس ، وإنهاء اجراءات الطرح لعملية توريد وتركيب 75 محرك كهربائي لمحطات المصلحة للعمل على رفع كفاءة المحطات وتجنب أي أعطال ، وكذا عملية توريد وتركيب 23 ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطات المصلحة لضمان سلامة وكفاءة التشغيل للمحطات والمحافظة علي وحدات الطلمبات وتقليل فترات الأعطال ، بالإضافة للعمل على إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطة الحامول ومحطة سماتاى ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر .
وإستعرض السيد في التقرير الإجراءات المتخذة لتدعيم وضمان جاهزية مراكز الطوارئ التابعة للمصلحة فى 5 مراكز طوارئ رئيسية منتشرة في أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الري والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول ، وهى مراكز (مريوط – الوادي – أبو سكين – سيناء – كوم أمبو) ، والمجهزة بمعدات ثقيلة تساعد على التدخل الفوري والسريع مثل (أوناش وشوك ولوادر وحفارات ووسائل نقل ثقيلة) ، بالإضافة لامتلاكها وحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (٠.25 – 4.00) م٣/ث ، ووحدات توليد كهرباء ديزل بقدرات تتراوح بين 100 كيلو فولت امبير إلى 2.50 ميجا فولت أمبير .
كما إستعرض الإجراءات المتخذة لتطوير وتحديث الورش التابعة للمصلحة وعددها 12 ورشة رئيسية يتبعها العديد من الورش الفرعية بمحافظات "الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - شمال سيناء - اسوان - نجع حمادي - المنيا - توشكي" ، ومزودة بمعدات وآلات وأدوات ذات تقنيات حديثة ، يتم خلالها إعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير احتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية ، وتوفير احتياجات المحطات من الكراسي النحاس والسبيكة ، وتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات ، وإجراء أعمال العمرات للمحركات الديزل .
كما إستعرض إجراءات تطوير المعامل الهندسية الرئيسية التابعة للمصلحة والمسئولة عن أعمال الاختبارات الكهربائية والمعايرة والضبط الدوري لأجهزة التحكم للتدخل السريع عند الازمات ، والمزودة بأحدث الأجهزة لقياس الاهتزازات وضبط المحورية .