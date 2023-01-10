شكرا لقرائتكم خبر عن ثانى أيام الامتحانات.. رابعة وخامسة ابتدائى بالجيزة يبدأون امتحان العلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر اليوم الثلاثاء امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول لعام 2022/2023 بمدارس محافظة الجيزة، حيث يؤدي طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي، امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحانهم في مادة اللغة العربية والخط، وذلك وفقا للجداول المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، لضمان إتمام كافة الامتحانات والتيسير على الطلاب، مؤكداً أن المحافظة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والفنية التي من شأنها الحفاظ على سلامة الطلاب وسير الامتحانات بشكل سليم.

وأكد اللواء أحمد راشد، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس لتوفير المناخ الملائم للطلاب.

ومن جانبه، أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات، وإبلاغ غرفة العمليات بديوان عام المديرية، لمتابعة سير عملية الامتحان والتواصل المُستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب، مشددا بعدم دخول الطلاب اللجان بأي أجهزة إلكترونية مثل الهواتف المحمولة والسماعات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أكدت على أنه تم وضع أسئلة الامتحانات من خلال بنوك الأسئلة وتختلف من مدرسة لأخرى، وتقيس مستويات الفهم ونواتج التعلم حسب طبيعة كل مادة.

وكشفت "الوزارة"، عن طريقة احتساب نجاح تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي، تزامنا مع امتحانات الفصل الدراسي الأول، موضحة أنه يتم احتساب درجة الطالب فى المقرر الدراسى الواحد ومجموع الدرجات لكل المقررات متساوية و يحسب مجموع المادة من 100 درجة وتعطى للطالب فى صورة ألوان، كما يتم حساب درجات الطالب، من خلال احتساب المتوسط الحسابى لـدرجات الفصلين الدراسيين للمادة وفق المعادلة التالية، مجموع درجات الفصل الدراسى الأول + مجموع درجات الفصل الدراسى الثانى.