شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محافظ الجيزة يراجع وزن رغيف الخبز للتأكد من التزام المخابز بالمواصفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، في جولة تفقدية على المنافذ التموينية، سير العمل بعدد من المخابز البلدية والسياحية ومنافذ توزيع الخبز؛ لمتابعة سير انتظام العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر.

وتولى المحافظ بنفسه بمراجعة وزن رغيف الخبز للتأكد من التزام أصحاب المخابز بالوزن المقرر، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفات التلاعب بالوزن لضمان وصول الخبز لمستحقيه، كما استمع خلال الجولة لمتطلبات أصحاب المخابز، والمواطنين للوقوف على أي مخالفات أو شكاوى والاطمئنان على رضاءهم عن جودة رغيف الخبز المقدم لهم.

ووجه محافظ الجيزة خلال الزيارة بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمستحقيه.

وشدد على تكثيف حملات الرقابة التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتفتيش والمتابعة اليومية للأسواق والمجمعات الاستهلاكية للتأكيد على توافر جميع السلع المعروضة ومنع احتكار أي سلعة وضبط الأسعار، مشددا على عدم التهاون في أية مخالفة تضر باحتياجات المواطنين الأساسية سواء بمحاولة احتكار السلع والمغالاة غير المبررة في الأسعار أو الغش التجاري، لافتا أنه سيقوم بالمرور الدورى، لمتابعة حالة الأسواق والتزام المحال بالإعلان عن الأسعار ومدى توافر السلع وكافة احتياجات المواطنين.

وكانت محافظة الجيزة قد أغلقت مخبزا سياحيا بشارع العشرين بحى بولاق الدكرور وقطعت المرافق عنه؛ لمخالفته للأسعار وعدم إلتزامه بالأوزان المحددة لرغيف الخبز وغير مرخص، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بغلق أحد المخابز السياحية المخالفة والتى أصدرها خلال جولته التفقدية المفاجئة على الأسواق بالحي عقب ضبط العديد من المخالفات للمخبز.