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مندوب مساعد بمجلس الدولة.. تفاصيل الحصول على الوظيفة وبدء التقديم من اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ مجلس الدولة من اليوم الإثنين، فتح باب تقديم ملفات وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة بوحدة تعيينات الأعضاء، و حتى الأربعاء 25 يناير 2023.

 

واليوم السابع يكشف فى النقاط التالية الشروط المطلوبة للحصول على الوظيفة.

 

 

- التقديم لخريجى كليات الحقوق والشريعة القانون والشرطة دفعات 2022 .

 

- التقديم للذكور والإناث.

 

- لا يقل التقدير عن جيد.

 

- عمر المتقدم لا يزيد عن 30 عاما.

 

- النجاح فى الاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

 

- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل الوظيفة القضائية.

 

- دفع 1000 جنيه لسحب الملف على الكود المؤسسى رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى - مصر - القاهرة ـ مكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

 

- تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

 

 

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