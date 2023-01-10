شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مساعد بمجلس الدولة.. تفاصيل الحصول على الوظيفة وبدء التقديم من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مجلس الدولة من اليوم الإثنين، فتح باب تقديم ملفات وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة بوحدة تعيينات الأعضاء، و حتى الأربعاء 25 يناير 2023. واليوم السابع يكشف فى النقاط التالية الشروط المطلوبة للحصول على الوظيفة. - التقديم لخريجى كليات الحقوق والشريعة القانون والشرطة دفعات 2022 . - التقديم للذكور والإناث. - لا يقل التقدير عن جيد. - عمر المتقدم لا يزيد عن 30 عاما. - النجاح فى الاختبارات التي يحددها مجلس الدولة. - توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل الوظيفة القضائية. - دفع 1000 جنيه لسحب الملف على الكود المؤسسى رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى - مصر - القاهرة ـ مكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات. - تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.