شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مساعد بمجلس الدولة.. تفاصيل الحصول على الوظيفة وبدء التقديم من اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يبدأ مجلس الدولة من اليوم الإثنين، فتح باب تقديم ملفات وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة بوحدة تعيينات الأعضاء، و حتى الأربعاء 25 يناير 2023.
واليوم السابع يكشف فى النقاط التالية الشروط المطلوبة للحصول على الوظيفة.
- التقديم لخريجى كليات الحقوق والشريعة القانون والشرطة دفعات 2022 .
- التقديم للذكور والإناث.
- لا يقل التقدير عن جيد.
- عمر المتقدم لا يزيد عن 30 عاما.
- النجاح فى الاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.
- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل الوظيفة القضائية.
- دفع 1000 جنيه لسحب الملف على الكود المؤسسى رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى - مصر - القاهرة ـ مكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.
- تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.