شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تستهدف إنشاء مشروعات تجارية ببنى سويف بـ 2.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع محافظة بنى سويف لإنشاء مناطق تجارية لوجيستية وتخزينية وترفيهية وإدارية جديدة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف وتشمل المناطق اللوجستية وأنشطة تجارية متنوعة، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في إنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة.

وأعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، بأن المناطق التجارية /اللوجستية المقرر إنشاؤها في محافظة بنى سويف تتضمن إنشاء منطقة تجارية / لوجستية على مساحة 47 فدان بناحية بياض العرب الواقعة على الوصلة الشمالية لطريق الكريمات امتداد نزلة محور عدلي منصور، تصلح لإنشاء سوق جملة للخضر والفاكهة، ومنطقة خدمات لوجيستية ومباني إدارية خاصة بسوق الجملة، بجانب أيضا منطقة للمبردات والثلاجات لحفظ المنتجات، وذلك باستثمارات تقدر بنحو 2 مليار جنيه وتوفر فرص عمل تقترب من 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف "عشماوي "أن البروتوكول يتضمن أيضا إنشاء مركز تجاري على مساحة تقترب من 2700 متراً بمنطقة مصنع الثلج ببني سويف وتستهدف إقامة أنشطة إدارية وتجارية وسوبر ماركت ومتاجر تجزئة خاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأنشطة ترفيهية وأخرى غرف فندقية باستثمارات تقدر بنحو 500 مليون جنيه وتوفر ما يقرب من 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ونقل "عشماوي" تحيات الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية إلى محافظ الإقليم مؤكداً حرص وزير التموين والتجارة الداخلية على التوسع فى إنشاء المناطق التجارية فى العديد من المحافظات، مؤكدا ان وزارة التموين والتجارة الداخلية قد نجحت بشكل كبير في تأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الأساسية وتكوين ارصدة طويلة الأمد تصل إلى 6 أشهر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهو ما نتج عنه عدم حدوث أي أزمات من نقص السلع خلال فترة جائحة كورونا وخلال الأزمة الروسية الأوكرانية، كما تقوم الوزارة حاليا بصرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من خلال بطاقات التموين والذى سيستمر حتى 30 يونيو 2023، ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية

وأشار "عشماوى" إلى أن ما طرحته وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 21 مشروعاً في 14 محافظة ومنطقة باستثمارات تتعدى الـ 60 مليار جنيه ،وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، كما تم توقيع عقود لفرص استثمارية جديدة إضافة لتوقيع عقود إنشاء المستودعات الاستراتيجية في المرحلة الأولى وبذلك تصل عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع الى 25 مشروع وبما يغطي أكثر من 60٪؜ من محافظات الجمهورية حتى الآن ،وأن هذه المشروعات التنموية تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وتتيح فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات والمحافظات القريبة.