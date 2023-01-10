شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف عن الأوراق المطلوبة لإصدار قرار علاج على نفقة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إجراءات إصدار قرارات طلب العلاج على نفقة الدولة تضمنت :

التوجه إلي أقرب مستشفي حكومى بالمحافظة التابع لها المريض.

إجراء الفحوص والكشف الطبية بالمستشفى تمهيدا لإصدار قرار اللجنة الثلاثية للمريض للعلاج على نفقة الدولة .

يقوم الموظف المختص بتسجيل بيانات المريض علي موقع الشبكة الالكترونية للمجالس الطبية.

إحضار صورة بطاقة الرقم القومى.

التقرير الطبى للجنة الثلاثية.

التقرير الطبى والأبحاث الطبية الحديثة.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أن 18 مليونا و700 ألف خدمة صحية تم تقديمها للمواطنين بتكلفة تجاوزت 11 مليار جنيه من يناير 2022 وحتى يومنا هذا، لافتا إلى أنه تم تحويل ربع مليون مريض لتخصصات جراحية أما منظومة العلاج على نفقة الدولة فهناك مليون و700 ألف مواطن صدر لهم قرارات علاج على نفقة الدولة بتكلفة 9 مليارات و800 مليون جنيه تشمل كل الجراحات المتقدمة.

وأضاف وزير الصحة أنه فيما يخص عدد الحضانات وأجهزة الغسيل الكلوى فمصر تمتلك أكبر عدد من الحضانات فى العالم لكن الأمر يتعلق أيضا بأن مصر من أكبر دول العالم فى الولادة القيصرية حيث تمثل نسبة ما بين 75 إلى 80% من الولادات فى مصر، ومعظم الولادات القيصرية تحتاج إلى حضانات ويجب أن نسيطر على الولادات القيصرية غير الضرورية حتى يتم حل الأزمة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن جهود مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة خلال عام 2022 حيث قدمت الخدمات العلاجية بالمجان لـ2 مليون و354 الف مواطن من خلال 1841 قافلة طبية .

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه تم اجراء 365 ألف و629 تحاليل معملية وأشعة كما تم تحويل 29 ألف و263 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة، مضيفة: أن القوافل الطبية تهدف الي تيسير الامور علي كبار السن والسيدات الحوامل والاطفال وذوى الاجتياجات الخاصة وتابعت : الخدمات المقدمة بالمبادرة مجانية .

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.