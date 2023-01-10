شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات امتحانات الفصل الدراسى الأول للطلبة المصريين فى الخارج 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعليمات وضوابط أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلبة المصريين فى الخارج المقرر انطلاقها 14 يناير الجارى، موضحة أن الامتحانات تبدأ الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الدولة المقيم فيها الطالب وليس بتوقيت مصر، حيث يؤدى الطلاب الاختبارات إلكترونيا على موقع الوزارة.

وأكدت الوزارة أنه لن يتاح الامتحان طوال اليوم ولكن لكل امتحان زمن مخصص له يبدأ من الساعة التاسعة حسب جداول الامتحانات المعلنة علي موقع أبناؤنا في الخارج، ولن تتاح الامتحانات بصيغة pdf أو تسلم الإجابات باليد أو البريد ولكن الامتحانات إلكترونية أونلاين فقط.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم غلق التسجيل الإلكترونى على الموقع لجميع الطلبة المتقدمين لامتحانات " الطلبة المصريين فى الخارج" اليوم الثلاثاء 10 يناير الجارى، ولن يتم قبول تسجيل اى طالب بعد هذا الموعد، وسيتم عقد امتحانات تجريبية للتأكد من صحة إجراءات دخول الطالب على منصة الاختبارات بداية من الثلاثاء 10 يناير الجارى وحتى يوم الخميس 12 من نفس الشهر.

وذكرت الوزارة أنه على جميع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي والخامس والسادس وطلاب المرحلة الإعدادية والصفين الأول والثانى الثانوى العام التأكد من أداء الامتحان الكترونيا حيث أنه لن يتم تحميل ملفات امتحان ورقية.

وأفادت الوزارة أنه سوف يتم السماح للطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول باستكمال الامتحانات الكترونيا بعد أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني " امتحانات التخلف عن الفصل الدراسي الأول" فى نفس يوم امتحان الفصل الدراسي الثاني لكل مادة حسب جداول الامتحانات.