شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات امتحانات الفصل الدراسى الأول للطلبة المصريين فى الخارج 2023 والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت الوزارة أنه لن يتاح الامتحان طوال اليوم ولكن لكل امتحان زمن مخصص له يبدأ من الساعة التاسعة حسب جداول الامتحانات المعلنة علي موقع أبناؤنا في الخارج، ولن تتاح الامتحانات بصيغة pdf أو تسلم الإجابات باليد أو البريد ولكن الامتحانات إلكترونية أونلاين فقط.
وذكرت الوزارة أنه على جميع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي والخامس والسادس وطلاب المرحلة الإعدادية والصفين الأول والثانى الثانوى العام التأكد من أداء الامتحان الكترونيا حيث أنه لن يتم تحميل ملفات امتحان ورقية.
وأفادت الوزارة أنه سوف يتم السماح للطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول باستكمال الامتحانات الكترونيا بعد أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني " امتحانات التخلف عن الفصل الدراسي الأول" فى نفس يوم امتحان الفصل الدراسي الثاني لكل مادة حسب جداول الامتحانات.