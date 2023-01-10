شكرا لقرائتكم خبر عن يضم ممشى سياحيا وكبارى مشاة.. تطوير طريق المنصورية بكرداسة بطول 7كم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسابق محافظة الجيزة من خلال مديرية الطرق الزمن للانتهاء من أعمال تطوير ورصف طريق المنصورية بطول 7 كم بكرداسة، بدءا من أسفل الطريق الدائرى بكفر غطاطى حتى الطريق الأبيض؛ لخدمة الطريق الأبيض الجديد، الذى يربط الطريق الدائرى بمحور 26 يوليو الجديد، والتيسير على المواطنين في مناطق رشاح عبد الله، وناهيا، وبنى مجدول، ومنطقة كفر حكيم، بالإضافة إلى مناطق كرداسة، وأبو رواش، وبرك الخيام، لما سيحققه من سيولة مرورية كبيرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويعد مشروع تطوير طريق المنصورية/الطريق الأبيض، أحد أهم مشروعات الطرق التى تشهدها المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 130 مليون جنيه، والذي من المقرر أن يتم تسليمه بالكامل فى 30 مايو القادم؛ لإعادة واجهة الجيزة الحضارية والسياحية والارتقاء بالخدمات السياحية، وتيسير حركة المواطنين، بالإضافة إلى خدمة المحاور المرورية الجديدة التى تنفذ على أرض الجيزة وأهمها الطريق الأبيض ومحور 26 يوليو الجديد.

ويشمل المشروع، توسيع الطريق بعرض (30م – 35م) بدلا من 15م، وإنشاء ممشى سياحى بطول مسافة التطوير الجديدة بطريق المنصورية، ليكون بمثابة ممشى سياحى وحضارى يليق بالمتحف الجديد على غرار ممشى المريوطية السياحي؛ فضلا عن إنشاء 10 كبارى مشاة آمنة وحضارية للمواطنين، واستكمال أعمال التطوير والرصف بداية من الطريق الأبيض (بعد الـ7 كيلو) وحتى طريق الصليبة بطول 5كم باتجاه منشأة القناطر والطريق الصحراوي.

ويعد المشروع من أهم المشروعات الحيوية، التى ستخفف كثيرا من عناء المواطنين وتقلل من زمن رحلاتهم، فالقادمين من منطقة الهرم باتجاه طريق مصر إسكندرية الصحراوى، يمكنهم سلك طريق المنصورية ثم الطريق الأبيض والدخول يسارا باتجاه طريق مصر إسكندرية الصحراوى، حيث أن الطريق الأبيض ربط بين مناطق المنصورية، والمريوطية، وناهيا، والمعتمدية للوصول إلى طريق مصر إسكندرية الصحراوى فى أقل من 10 دقائق.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن العام الجديد يشهد استكمال مشروعات التطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية لتحقيق سيولة للحركة المرورية وربط وتسهيل حركة تنقل المواطنين وذلك بالتوازي مع تنفيذ العديد من المشروعات القومية علي أرض المحافظة والتي ستحقق طفرة تنموية كبيرة، ويأتي علي رأسها محاور الفريق كمال عامر وعمرو بن العاص والطريق الأبيض وتوسعات محور 26 يوليو.

ووجه محافظ الجيزة، الشركة المنفذة بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد وتنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية اللازمة مع مراعاة تنفيذ الجزيرة الوسطى بمنتصف الطريق لتوحيد المسافات علي جانبي الطريق مع ضرورة تدعيم الطريق ببالوعات لصرف مياه الأمطار ومحال حضارية لخدمة المواطنين بالإضافة إلى تدعيم الطريق بكاميرات مراقبة والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لدراسة إنشاء مطبات صناعية للحد من السرعة حفاظا على أمن وسلامة المواطنين قاطني المنطقة .



تطوير ورصف طريق المنصورية في كرداسة



تطوير طريق المنصورية الطريق الابيض في الجيزة



تطوير شامل لطريق المنصورية بطول 7كم



رصف طريق المنصورية بكرداسة