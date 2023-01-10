شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الزراعة، ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع الإنتاج، والزراعات المحمية متابعة اليومية على الأسعار المخفضة منعا للتلاعب بالسعر، بمنافذها الثابتة، وأمام ديوان الوزارة بأسعار مخفضة.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:-

1 - يتم طرح اللحوم البلدى بـ 150 جنيها للكيلو، والضأن 145 جنيها .

2 - الأرز البلدي 13 جنيها رفيع الحبة و15 عريض الحبة، والعدس 17 جنيها للنصف كيلوجرام.

3 - يتم عرض منتجات الوزارة من خضار ولحوم وسلع أساسية متضمنة الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن والأسماك، وكذلك زيت الزيتون بانواعه والمربات والبقوليات وأيضا جميع مصنعات اللحوم.

4- تم زيادة المعروض من الخضر والأسماك والسلع الأساسية، والفيليه، الدواجن السليمة والجبن ولبن جاموس، وزيت الزيتون بكر والسكر، والمكرونة والأرز والصلصة والزيت ولحوم كندوز وكبدة كندوز، والرنجة والسمن البلدى، وعسل النحل والمربات.

5- يتم ذلك وفقًا لخطة الدولة لمنع احتكار السلع الغذائية وتوفير المتطلبات اللازمة للمواطنين بأسعار تنافسية فى ظل زيادة الطلب على السلع الغذائية.

6- تصل التخفيضات إلى 30%، تخفيفاً عن كاهل محدودى الدخل.