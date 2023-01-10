شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء رحلات البالون الطائر فى الأقصر بسبب شدة الرياح فجرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، لليوم الخامس على التوالى إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر نتيجة سوء الأحوال الجوية فجراً وقت التحليق، وذلك نتيجة سرعة واتجاه الرياح بصورة أعلى من الحد المخصص لانطلاق رحلات البالون الطائر بالأقصر، وذلك عقب إلغاء تحليق رحلات البالون أيام الجمعة والسبت والأحد.

وفى هذا الصدد، كشف مصدر بمطار البالون الطائر غرب الأقصر، أنه نتيجة شدة وسرعة الرياح فى الصباح الباكر اليوم الثلاثاء، تم إلغاء الرحلات، حيث أصدر ملاح الشركة المصرية للطائرات قرار بعدم التحليق فى سماء المحافظة، وقام طيارو البالون بإطلاق أكثر من بالونة اختبار للطقس، وتبين لهم أنه حركة الطقس والرياح شديدة للغاية وغير مناسبة للإقلاع، وعلى الفور صدر القرار من ملاح الشركة بوقف الرحلات نهائيًا، مما أدى لتوقف الرحلات تماماً.

وتعتبر رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث أن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحًا أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالميًا.

وتحتل محافظة الأقصر مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

