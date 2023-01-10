شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. إنشاء وتوسعة 306 مدارس بتكلفة 2,2 مليار جنيه بمحافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت الخطة الإستراتيجية التى ارتكزت عليها جهود الدولة لتطوير ملف التعليم في محافظة الجيزة، نحو إحداث نقلة نوعية فى هذا القطاع المهم وتحقيق الجودة فى المنظومة التعليمية بمفهومها الشامل، وذلك من خلال تطوير المدارس الحالية وقدرتها الاستيعابية والتوسع فيها وصيانتها، وإنشاء مدارس جديدة عصرية ومتطورة، وذلك فى إطار جهود الدولة للارتقاء بالعملية التعليمية، والقضاء على الكثافة الطلابية بالفصول والمدارس، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن منظومة التعليم قد حظيت بجانب كبير من الدعم فى إطار التوجيهات العامة للدولة، باعتبار جودة التعليم حقا أساسيا من حقوق الإنسان، حيث وصلت قيمة ذلك الدعم إلى 4,3 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الدعم يأتى فى إطار مجهودات الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية وتوفير مناخ ملائم لتحصيل الطلاب وتحقيق رؤية الدولة بشأن تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 والخاص بتوفير التعليم الجيد للطلاب.

وأوضح لـ"الخليج 365"، أنه تم صيانة 367 مدارس بعدد فصول 1820 فصلا بتكلفة 476 مليون جنيه، بينما تجرى صيانة 12 مدرسة بعدد فصول 150 فصلا بتكلفة 20 مليون جنيه، إضافة إلى توزيع 274249 جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بتكلفة 1,150 مليار جنيه، مشيرا أنه تم تطوير 36 مدرسة خلال عام وجاري حاليا إنشاء 44 مدرسة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد دخول عشرات المدارس الجديدة والتى تستهدف تفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول خاصة بالبور الساخنة بالمحافظة مع دعمها بوسائل التعلم الحديثة.



تطوير المدارس في محافظة الجيزة



تطوير قطاع التعليم في الجيزة



مدارس الجيزة بعد التطوير



مدارس جديدة بالجيزة



مدارس جديدة في الجيزة