شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جزيرة استخراج معدن الزبرجد بالبحر الأحمر وسميت على اسم المعدن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم محافظة البحر الأحمر عددا كبيرا من الجزر البحرية، من بينها عدة جزر تسمي الجزر البعيدة، لبعد مسافتها من شاطئ البحر، من بين تلك الجزر جزيرة عرفها المصريين القدماء واستخرجوا منها معدن الزبرجد النفيس وسميت بأسم جزيرة الزبرجد وهي الان من اهم الجزر التي تقع حولها اهم مواقع غوص في البحر الأحمر.

تعتبر جزيرة الزبرجد من أهم وأقدم مصادر حجر الزبرجد في العالم ويعتقد إنها أول مكان أُكتشف فيه حجر الزبرجد لأنها كانت معروفة بإسم جزيرة الزبرجد في مصر القديمة، ويعرف الزبرجد فيها من 1300 ق.م.

استخرج من جزيرة الزبرجد أكبر أحجار زبرجد في العالم، يزن قرابة 310 قيراط وهو معروض في متحف المعهد السمسثوني في الولايات المتحدة الأمريكية.

كانت الجزيرة واحدة من أهم المناطق السياحية في عهد الملكية، ومازالت حتي الأن، وكانت قبلة لزيارات متكررة للملك فاروق شخصيا، ربما لأنها تشتهر بمشاهد الطيور ومن أشهرها صقر الغروب، وكونها موقع جاذب لممارسة رياضة الغوص تحت الماء لرؤية الشعاب المرجانية.

قامت في عام 1906 شركة انجليزية بشراكة مصرية بالحصول على عقد تعدين فى الجزيرة لاستخراج الزبرجد، وتوقفت عن التنقيب مع الحرب العالمية الاولى، عمل في الجزيرة أبناء البحر الأحمر سنوات طويله حراس لهذا المعدن.