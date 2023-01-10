- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جزيرة استخراج معدن الزبرجد بالبحر الأحمر وسميت على اسم المعدن.. صور والان مع تفاصيل الخبر
تعتبر جزيرة الزبرجد من أهم وأقدم مصادر حجر الزبرجد في العالم ويعتقد إنها أول مكان أُكتشف فيه حجر الزبرجد لأنها كانت معروفة بإسم جزيرة الزبرجد في مصر القديمة، ويعرف الزبرجد فيها من 1300 ق.م.
استخرج من جزيرة الزبرجد أكبر أحجار زبرجد في العالم، يزن قرابة 310 قيراط وهو معروض في متحف المعهد السمسثوني في الولايات المتحدة الأمريكية.
كانت الجزيرة واحدة من أهم المناطق السياحية في عهد الملكية، ومازالت حتي الأن، وكانت قبلة لزيارات متكررة للملك فاروق شخصيا، ربما لأنها تشتهر بمشاهد الطيور ومن أشهرها صقر الغروب، وكونها موقع جاذب لممارسة رياضة الغوص تحت الماء لرؤية الشعاب المرجانية.
قامت في عام 1906 شركة انجليزية بشراكة مصرية بالحصول على عقد تعدين فى الجزيرة لاستخراج الزبرجد، وتوقفت عن التنقيب مع الحرب العالمية الاولى، عمل في الجزيرة أبناء البحر الأحمر سنوات طويله حراس لهذا المعدن.
وتقع جزيرة الزبرجد علي بعد قرابة 70 كيلو متر مربع من سواحل مدينة مرسي علم، وتحديدا في المقابل لمنطقة رأس بناس جنوب مرسي علم، تسمي جزيرة سانت جونز، أو جزيرة الزبرجد كما يطلق عليها، شكلت صخورها شكلا مخروطيا لها وتتميز بلسان رملي ممتد بطول 3 كيلومترات، وبعرض يتراوح ما بين 15 إلى 300 متر، وعلى مساحة تصل 4 ونصف كيلومتر مربع.
كما تعد تلك الجزيرة أحد أهم وأقدم مناطق استخراج أحجار الزبرجد النفيس فى العالم وبجانب أهميتها الجيولوجية والبيئية والاقتصادية والاستراتيجية تعد من أقرب الجزر البحرية إلى الممر الملاحى الدولى ومواقع الغوص القريبة منها من أهم مناطق الجذب السياحي في البحر الأحمر.
جزيرة الزبرجد بالبحر الأحمر
جزيرة الزبرجد
جمال الجزر البحرية