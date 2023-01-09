شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: غدا غلق تسجيل التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم غلق التسجيل الإلكترونى على الموقع لجميع الطلبة المتقدمين لامتحانات " الطلبة المصريين فى الخارج" غدا الثلاثاء الموافق 10 يناير الجارى، ولن يتم قبول تسجيل أى طالب بعد هذا الموعد، وسيتم عقد امتحانات تجريبية للتأكد من صحة إجراءات دخول الطالب على منصة الاختبارات بداية من الثلاثاء 10 يناير الجارى وحتى يوم الخميس 12 من نفس الشهر.

وأوضحت الوزارة أنه على جميع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي والخامس والسادس وطلاب المرحلة الإعدادية والصفين الأول والثانى الثانوى العام التأكد من أداء الامتحان الكترونيا حيث أنه لن يتم تحميل ملفات امتحان ورقية.

وأكدت الوزارة أنه سوف يتم السماح للطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول باستكمال الامتحانات الكترونيا بعد أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني " امتحانات التخلف عن الفصل الدراسي الأول" فى نفس يوم امتحان الفصل الدراسي الثاني لكل مادة حسب جداول الامتحانات.

وكانت الوزارة أعلنت أرقام جلوس امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج، حيث إتاحة للطلاب الاستعلام عن أرقام الجلوس من خلال الدخول على الموقع الرسمى للوزارة، عبر الرابط التالى

https://sabroad.emis.gov.eg/

وتبدأ 14 يناير الجارى امتحانات الطلبة المصريين في الخارج، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من مرحلة التقديم التى كانت قد إتاحتها بداية نوفمبر الماضى، حيث استقبلت طلبات الطلاب الراغبين فى أداء امتحانات العام الدراسى الحالى إلكترونيا.

وكان الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد إجراءات شروط التقدم لامتحانات أبنائنا فى الخارج للعام الدراسى 2022/2023.

وقالت الوزارة إن تسجيل الطلاب للالتحاق بنظام أبنائنا في الخارج، وسداد الرسوم المقررة للتقدم يتم إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية للوزارة والمخصصة لأبنائنا فى الخارج وفق التعليمات الواردة بإجراءات وشروط التقدم اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2022/11/1 من الصف الأول الابتدائى وحتى الصف الثاني الثانوي العام، وتمتد فترة التسجيل لمدة شهر من بداية فتح الموقع.

وأوضحت الوزارة أن كتيب الإجراءات يتضمن نظام الامتحان، والمستندات المطلوبة للتقدم، والفئات المسموح لها بالتقدم، واللغات الأجنبية التى يمكن للطالب أداء الامتحان فيها، وحالات الإعفاء من اللغة الثانية، وغيرها.

جدير بالذكر أن امتحانات أبنائنا في الخارج هى خدمة مقدمة لأبناء الجاليات المصرية للحفاظ على دراسة المناهج المصرية بالخارج، حيث تنفرد بها جمهورية مصر العربية عن جميع دول العالم، ومن خلالها يمكن للطالب فى حال عودتة إلى أرض الوطن فى أى وقت الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.