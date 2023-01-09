شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن عدم التقيد بأى شروط لأداء فريضة الحج هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، أنها ستسمح للمسلمين بأداء فريضة الحج هذا العام من دون أي قيود على عدد الحجاج وأعمارهم، بعد ثلاث سنوات من تقليص عدد الحجاج بشكل كبير على خلفية تفشي جائحة "كوفيد-19".

قال وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، في مؤتمر، إن موسم حج هذا العام لن يشترط فيه حد أعلى للعمر.

وقالت مصادر لـ"لعربية" إنه تم تخفيض قيمة التأمين الطبي للحجاج بأكثر من 60%، وذكرت المصادر أن حج هذا العام سيكون بنفس العدد قبل جائحة كورونا.

وفى وقت سابق، قال إيهاب عبد العال عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقا، إن المملكة العربية السعودية بدأت تنظر لموضوع العمرة بشكل إيجابى وتسمح لأعداد كبيرة للدخول لأراضيها.

وأضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقا، أن النوع الجديد من التأشيرات سياحة أو زيارة صديق بالسعودية وكذلك يمكن الدخول بفيزا أمريكا إلى المملكة مباشرة، وهذا قد يهدد شركات السياحة التي كانت تنظم الرحلة بالكامل من التأشيرة حتى الوصول للسعودية.

وأوضح عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقا، أن نظام التأشيرات الجديدة للسعودية يهدد أكثر من 1800 شكرة سياحة تعلن إفلاسها وتسرح عامليها، وبالتالي لابد من اتفاق بين مصر والسعودية على أعلى مستوى لتنظيم هذه العملية حتى لا يحدث 3 أضرار وهم ضياع رسوم على الدولة بمئات المليارات وانهيار اقتصادى لشركات السياحة وتعرض بعض المتعمرين للنصب والاحتيال .