شراكة فى الحلم والعمل.. مبادرات تحالف العمل الأهلى التنموية خلال 2022

وأطلق التحالف أول مبادراته وصل الخير فى رمضان بتكلفة مليارى جنيه، وأطلق مبادرة وصل الخير 2 وتشمل تقديم خدمات أكبر بالمحافظات، كما ساهم فى دعم مظلة الحماية الاجتماعية بـ 9 مليارات جنيه ، 56 مليون جنيه دعم نقدى لـ 107 آلاف أسرة من خلال بيت الزكاة والصدقات المصرى، توفير مئات الاطنان من الدعم الغذائى من خلال بنك الطعام المصرى، تقديم وجبات مدرسية ساخنة متكاملة العناصر الغذائية بمليون جنيه يوميا، استفاد من الوجبات المدرسية 35 ألف طالب فى 10 محافظات تهدف المبادرة للوصول إلى باقى المحافظات بتكلفة 200 مليون جنيه.