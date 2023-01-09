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شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة فى الحلم والعمل.. مبادرات تحالف العمل الأهلى التنموية خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دشن التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى العديد من المبادرات لدعم الأولى بالرعاية، لعب دورا هاما فى مساندة الحكومة فى دعم أصحاب الدخول المنخفضة، حيث عقد أكثر من 20 اجتماعا لتنسيق مبادرات الدعم الاجتماعى.
ونستعرض مبادرات تحالف العمل الأهلى التنموية خلال 2022:
مبادرات تحالف العمل الأهلى التنموية خلال 2022
المبادرات الموسمية
مبادرات التدخل العاجل
مبادرات التنمية الشاملة
وأطلق التحالف أول مبادراته وصل الخير فى رمضان بتكلفة مليارى جنيه، وأطلق مبادرة وصل الخير 2 وتشمل تقديم خدمات أكبر بالمحافظات، كما ساهم فى دعم مظلة الحماية الاجتماعية بـ 9 مليارات جنيه ، 56 مليون جنيه دعم نقدى لـ 107 آلاف أسرة من خلال بيت الزكاة والصدقات المصرى، توفير مئات الاطنان من الدعم الغذائى من خلال بنك الطعام المصرى، تقديم وجبات مدرسية ساخنة متكاملة العناصر الغذائية بمليون جنيه يوميا، استفاد من الوجبات المدرسية 35 ألف طالب فى 10 محافظات تهدف المبادرة للوصول إلى باقى المحافظات بتكلفة 200 مليون جنيه.