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شراكة فى الحلم والعمل.. مبادرات تحالف العمل الأهلى التنموية خلال 2022

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القاهرة - سامية سيد - دشن التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى العديد من المبادرات لدعم الأولى بالرعاية، لعب دورا هاما فى مساندة الحكومة فى دعم أصحاب الدخول المنخفضة، حيث عقد أكثر من 20 اجتماعا لتنسيق مبادرات الدعم الاجتماعى.

 

ونستعرض مبادرات تحالف العمل الأهلى التنموية خلال 2022:

 

مبادرات تحالف العمل الأهلى التنموية خلال 2022
مبادرات تحالف العمل الأهلى التنموية خلال 2022

 

المبادرات الموسمية
المبادرات الموسمية

مبادرات التدخل العاجل
مبادرات التدخل العاجل

مبادرات التنمية الشاملة
مبادرات التنمية الشاملة

وأطلق التحالف أول مبادراته وصل الخير فى رمضان بتكلفة مليارى جنيه، وأطلق مبادرة وصل الخير 2 وتشمل تقديم خدمات أكبر بالمحافظات، كما ساهم فى دعم مظلة الحماية الاجتماعية بـ 9 مليارات جنيه ، 56 مليون جنيه دعم نقدى لـ 107 آلاف أسرة من خلال بيت الزكاة والصدقات المصرى، توفير مئات الاطنان من الدعم الغذائى من خلال بنك الطعام المصرى، تقديم وجبات مدرسية ساخنة متكاملة العناصر الغذائية بمليون جنيه يوميا، استفاد من الوجبات المدرسية 35 ألف طالب فى 10 محافظات تهدف المبادرة للوصول إلى باقى المحافظات بتكلفة 200 مليون جنيه.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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