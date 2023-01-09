أخبار مصر.. غدا شبورة على الطرق وأمطار خفيفة بالسواحل والصغرى بالقاهرة 13درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مشاركة الرئيس السيسي فى المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلى.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء:الرئيس السيسي خلال مؤتمر التحالف الوطنى: عام 2023 يحتاج لمزيد من الجهد الأهلى
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه على تواصل مستمر ودائم مع منظمات المجتمع المدني، مضيفا: "على اتصال بيكم وبكلم كتير من الكيانات وبنتناقش معاها.. وبسمع زى موضوع التمكين والجمعية اللى بتعملوها.
دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، المساهمين في التحالف الوطني إلى مضاعفة الجهود خلال العام الجارى 2023، قائلا: "كنا بنقول عام 2022 إنه عام المجتمع المدني، بس بصراحة ظروف 2023 يمكن تكون محتاجة مننا إحنا نبذل جهد أكتر من 2022، لأن الأزمة اللى بنتكلم عليها أزمة كبيرة ولها تداعيات على العالم كله، ولها تأثير كبير، وبالتالي إذا كانت منظمات المجتمع المدني محتاجة تشتغل وكيان التحالف اشتغل بهمة وضغط كبير خلال 2022 أتصور أن الجهد يحتاج أن يتضاعف هذا الجهد خلال 2023.
بتوجيهات الرئيس.. القوات المسلحة توزع 3 ملايين عبوة غذائية بنصف الثمن.. فيديو
تنفيذا لتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوفير السلع الأساسية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحمزة عبدي بري، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية، ووزارة "الأوقاف والشئون الدينية" بجمهورية الصومال الفيدرالية خلال الفترة من 2023 حتى 2026.
استعرضت الدكتورة هالة صلاح المستشارة الطبية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أبرز وأهم ما قدمه التحالف في مجال الصحة، والخدمات الصحية المقدمة، بالتعاون بين مؤسسات التعليم العالي والمجتمع الأهلي، في إطار الاهتمام الكبير بقطاع الصحة.
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية ذات الصلة بالشأن المصري، سلط المركز الضوء على تقرير البنك الدولي "مرصد الاقتصاد المصري: دعم القدرة على الصمود في وجه الأزمات من خلال الإصلاحات المالية (مع التركيز على قطاع التعليم)"، والصادر في ديسمبر 2022، والذي أوضح أنه في ظل تدهور الظروف العالمية، تواجه مصر كغيرها من الدول الناشئة تداعيات سلبية متمثلة في ارتفاع الأسعار المحلية، وزيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وخروج تدفقات مفاجئة وكبيرة من المحافظ الاستثمارية إلى الخارج.
الصحة: الكشف على 2.3 مليون مواطن ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات
كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهود مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة خلال عام 2022 حيث قدمت الخدمات العلاجية بالمجان لـ2 مليون و354 الف مواطن من خلال 1841 قافلة طبية .
استقبل سامح شكري وزير الخارجية، الإثنين، "أبشر عمر جامع" وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة، ضمن الوفد الرسمي الذي يترأسه رئيس الوزراء الصومالي "حمزة عبدي باري".
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك للعام المالي 2022/2023، حيث تضمن القرار عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وذلك تحقيقاً للمستهدفات، وتعاملا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية، على ألا تؤثر تلك القواعد، المنصوص عليها في القرار، على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تعيين مريم حسن مذيعة مؤتمر "التحالف الوطنى للعمل الأهلى"
أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مجلس إدارة الشركة اتخذ قرارا بتعيين المذيعة مريم حسن كمذيع في إكسترا نيوز، إحدى قنوات المجموعة.