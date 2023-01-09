أخبار مصر.. غدا شبورة على الطرق وأمطار خفيفة بالسواحل والصغرى بالقاهرة 13درجة

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، المساهمين في التحالف الوطني إلى مضاعفة الجهود خلال العام الجارى 2023، قائلا: "كنا بنقول عام 2022 إنه عام المجتمع المدني، بس بصراحة ظروف 2023 يمكن تكون محتاجة مننا إحنا نبذل جهد أكتر من 2022، لأن الأزمة اللى بنتكلم عليها أزمة كبيرة ولها تداعيات على العالم كله، ولها تأثير كبير، وبالتالي إذا كانت منظمات المجتمع المدني محتاجة تشتغل وكيان التحالف اشتغل بهمة وضغط كبير خلال 2022 أتصور أن الجهد يحتاج أن يتضاعف هذا الجهد خلال 2023.

تنفيذا لتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوفير السلع الأساسية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحمزة عبدي بري، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية، ووزارة "الأوقاف والشئون الدينية" بجمهورية الصومال الفيدرالية خلال الفترة من 2023 حتى 2026. رئيسا وزراء مصر والصومال يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لزيادة التعاون

تضخ مصانع الزيوت التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من من منتجات زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كذلك طرح منتجات زيت الطعام على بطاقات التموين بسعر 25 جنيها للعبوة زنة 800 جرام، كما توفر وزارة التموين منتجات السلع الغذائية أيضا بمنافذ ومعارض "أهلا رمضان". تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء. غدا شبورة على الطرق وأمطار خفيفة بالسواحل الغربية والصغرى بالقاهرة 13 درجة تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مع عدد من المحافظين الأوضاع في المحافظات بعد تعرضها لموجة من الطقس السيء وسقوط الأمطار بنسبة متوسطة وغزيرة خلال الساعات الماضية ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة سقوط الأمطار وعمليات شفط وسحب تجمعات المياه، مؤكداً أن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تتابع بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظات وغرفة عمليات مجلس الوزراء جهود المحافظات لإزالة مياه الأمطار التي سقطت على بعض المحافظات. استعرضت الدكتورة هالة صلاح المستشارة الطبية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أبرز وأهم ما قدمه التحالف في مجال الصحة، والخدمات الصحية المقدمة، بالتعاون بين مؤسسات التعليم العالي والمجتمع الأهلي، في إطار الاهتمام الكبير بقطاع الصحة. التحالف الوطنى: قدمنا خدمات طبية لـ5 ملايين مواطن بتكلفة 4.9 مليار جنيه التنمية المحلية توجه المحافظات بنشر فرق الطوارئ وسيارات شفط مياه الأمطار التموين تضخ كميات كبيرة من زيت الطعام بالمجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان

أعلنت غرف عمليات المرور حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس بعد سقوط أمطار أمس أو تحسبا لظهور الرياح على الطرق الرابطة بين المحافظات، بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة. في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية ذات الصلة بالشأن المصري، سلط المركز الضوء على تقرير البنك الدولي "مرصد الاقتصاد المصري: دعم القدرة على الصمود في وجه الأزمات من خلال الإصلاحات المالية (مع التركيز على قطاع التعليم)"، والصادر في ديسمبر 2022، والذي أوضح أنه في ظل تدهور الظروف العالمية، تواجه مصر كغيرها من الدول الناشئة تداعيات سلبية متمثلة في ارتفاع الأسعار المحلية، وزيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وخروج تدفقات مفاجئة وكبيرة من المحافظ الاستثمارية إلى الخارج. تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من زيت الطعام في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب أيضا طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن، كما تطرح وزارة التموين زيت الطعام على بطاقات التموين بسعر 25 جنيها للعبوة 800 جرام. أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، سيبدأ غدا الثلاثاء الموافق 10/1/2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2023، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة شمال المطار " الحي العاشر "، ومنطقة شمال الواحة " الحي الثالث " بالمدينة، وذلك في أيامٍ محددة وفقاً للمواعيد المعلنة من الجهاز. نصح الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، جميع المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية بالابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء وأعمدة الإنارة الموجودة بالشوارع الممتلئة بمياه الأمطار حفاظا على سلامة أرواحهم ضد حوادث الصعق الكهربائي . "الكهرباء" تنصح المواطنين بالابتعاد عن المهمات بالشوارع الممتلئة بالأمطار الإسكان: بدء تسليم أراضى الإسكان المتميز بمدينة أكتوبر الجديدة غدا التموين: طرح زجاجة زيت الطعام على البطاقات بـ25 جنيها "البنك الدولى": إصلاحات مصر الاقتصادية ستساعدها على تجاوز الأزمة العالمية طوارئ بغرف عمليات المرور تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

بتوجيهات الرئيس.. القوات المسلحة توزع 3 ملايين عبوة غذائية بنصف الثمن.. فيديو