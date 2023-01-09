شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة ينعى الوكيل السابق للوزارة فى شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة شمال سيناء سابقا-داعيا المولى عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وكان الدكتور طارق خاطر، قد توفي، فجر اليوم الإثنين، عن عمر يناهز الـ60 عاما، وشغل منصب وكيل الوزارة في محافظة شمال سيناء خلال الفترة من عام 2013 حتتى 2017.
قالت وزارة الصحة والسكان، إنه ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، يتم توفير خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الزيارات المنزلية.
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه تم مد ساعات العمل داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 8 مساء، وذلك لاتاحة الخدمات الطبية والعلاجية المواطنين بشكل منتظم ومستمر مع توفير كوادر طبية مؤهلة تؤدى خدمات طبية وعلاجية وفق معايير الجودة .
وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم انشاء عيادات تخصصية تقدم خدمات الطوارئ وزيارات منزلية لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن مشيرة إلى أنه سيتم تشغيل خدمات الطوارئ الأولية مضية أنه سيتم تطوير كافة المنشآت من حيث الكم والكيف.
ومن جهته، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لليوم السابع إنه سيتم تحسين خدمات العلاج والرعاية لجميع المواطنين المقدمة فى مراكز ووحدات الرعاية الاولية التى تستقبل المواطنين بداية من سن الولادة وحتى سن الشيخوخة وبداية من التطعيمات الاجبارية عند الولادة والفحص السمعى وحتى مبادرة كبار السن والدعم النفسى.
وتابع : المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير وحدات الرعاية الأولية تشمل 251 وحدة صحية على مستوى فى 21 محافظة مشيرا إلى أنه يوجد 6 محافظات يقدم فيها خدمات صحية من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل .