شكرا لقرائتكم خبر عن شعب على قلب وطن واحد.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها مشاركة الرئيس السيسي فى مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى..

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

الرئيس السيسى خلال مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى: عام 2023 يحتاج لمزيد من الجهد الأهلى.. أوجه التحية لكل الكيانات التى تعمل فى العمل الخيرى باسمى وباسم كل المصريين.. بقيتوا مثال ونموذج للناس.. عندنا 50 ألف جمعية موجودة فى مصر ونحتاج المزيد من الكيانات

المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تعيين مريم حسن مذيعة بـ «إكسترا نيوز»

الرئيس يدعو لمضاعفة جهود التحالف الوطنى: الأزمة لها تداعيات عالمية.. الظروف العالمية تضغط على الدولة.. وندرك حجم التحديات ولن نتخلى عن مصر مهما كانت ظروفها

التحالف الوطنى: نستهدف ميزانية 200 مليار جنيه خلال 5 سنوات.. قدمنا خدمات طبية لـ5 ملايين مواطن بتكلفة 9.4 مليار جنيه.. رئيس بنك الطعام: قدمنا خدمات لأكثر من 25 مليون مواطن «الأورمان»: نستهدف 55 ألف مشروع بـ6.1 مليار جنيه فى 2023.. والتحالف يستهدف الوصول إلى 500 ألف من صغار المزارعين

مديرة بعثة الوكالة الأمريكية: 7.1 مليار دولار استثمارات أمريكية فى مصر العام الماضى.. الولايات المتحدة بحاجة للاستفادة من النمو المصرى.. والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لا غنى عنهما فى مثلث التنمية



