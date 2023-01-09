شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكلف المهندس يسرى عبد الله مساعدا له لشئون الأبنية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارا بتكليف المهندس يسرى عبد الله سالم، للعمل مساعدا لوزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية لمدة عام.



الدكتور رضا حجازى واللواء يسرى الديب

وحدد القرار الوزارى اختصاصات مساعد الوزير كالتالى:

- تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة العامة للأبنية التعليمية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها.

- الإشراف على سير العمل بالهيئة العامة والعاملين بها.

- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامى للهيئة وعرضه على مجلس الإدارة.

- إعداد تقارير دورية عن نشاط وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة ومقترحات تطوير الأداء.

- القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بالتأكيد علي اتخاذ اللازم والاستمرار في التعريف بالإجراءات الوقائية الخاصة بالأمراض المعدية، وتفعيل الإجراءات الاحترازية الواردة بدليل وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها علي مستوي المنشآت التعليمية والمدارس، نظراً لما لوحظ مؤخرا من انتشار مجموعة من الفيروسات التنفسية والتي تؤدي الي أعراض إكلينيكية تتشابه كثيرا ولها مجموعة من المضاعفات مما يتطلب الاستمرار في متابعة الوضع الوبائي واستمرا الأساليب الوقائية والاحترازية.

وانطلقت صباح اليوم الإثنين، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم وضع أسئلة الامتحانات من خلال بنوك الأسئلة وتختلف من مدرسة لأخرى، وتقيس مستويات الفهم ونواتج التعلم حسب طبيعة كل مادة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طريقة احتساب نجاح تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي، تزامنا مع امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت، أنه يتم احتساب درجة الطالب فى المقرر الدراسى الواحد ومجموع الدرجات لكل المقررات متساوية ويحسب مجموع المادة من 100 درجة وتعطى للطالب فى صورة ألوان، كما يتم حساب درجات الطالب ، من خلال احتساب المتوسط الحسابى لـدرجات الفصلين الدراسيين للمادة وفق المعادلة التالية، مجموع درجات الفصل الدراسى الأول + مجموع درجات الفصل الدراسى الثانى.