شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات للمزارعين خلال الساعات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوقع خبراء الطقس أن تستمر الأجواء الممطرة حتى ساعات الليل لليوم الاثنين، وسقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، وأمطار متوسطة الشدة إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وخليج السويس وجنوب سيناء.

تمتد الأمطار خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فى صورة زخات متقطعة مع استمرار الطقس البارد فى الصباح الباكر وساعات الليل على أغلب الأنحاء، وتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ووضع الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أهم التوصيات للمزارعين.

1- وقف الرى تمامًا لكل المحاصيل فى المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها اليوم.

‏2- للمحاصيل الدرنية (البطاطس والبنجر) يتم إضافة من 8 إلى 10 لترات حمض فسفوريك فى الرى بالغمر مع أقرب رية بعد انتهاء موجة عدم الاستقرار.

‏3- اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد العفن الرمادى على أوراق وثمار الفراولة فى حال سقوط أمطار على هذه المناطق.

4 - بعد توقف سقوط الامطار يتم المعاملة بــ اوكسى كلورو النحاس مع مانكوزيب أو كلوروثالونيل او ازوكسى ستروبين أو جلوكانات النحاس... بالمعدلات الموصى بها للمحاصيل المتوقع ظهور الامراض الفطرية بها.

‏‏5- متوقع عند زيادة كميات الأمطار زيادة معدلات تساقط ثمار البرتقال لذلك يفضل العمل على صرف المياه قدر الإمكان.

6- توقع بعض الآفات الحشرية الهامة واهمها تربس البصل والثوم ( فى الصعيد) وتربس الازهار فى فلفل الصوب والمن على البطاطس وبعد شوية فراشة الياسمين او دودة براعم الزيتون.