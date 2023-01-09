شكرا لقرائتكم خبر عن د.العيسى يستقبل أمين منظمة التعاون الإسلامي ومفتي البوسنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في مكتبه بمكة المكرمة، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد حسين إبراهيم طه يرافقه الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بالمنظمة الأستاذ الدكتور قطب سانو.

وقد أشاد أمين المنظمة بالحدث التاريخي لوثيقة مكة المكرمة التي تشرفت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يحفظهما الله.

فيما ثمن معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي إقرار دول منظمة التعاون الإسلامي لوثيقة مكة المكرمة للإفادة منها في المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية، مشيداً باعتمادها في تدريب الأئمة ولاسيما في دول الأقليات، بوصفها أهم وثيقة إسلامية من نوعها في العصر الحديث أجازها مفتو وعلماء الأمة الإسلامية.

كما استقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي فضيلة مفتي البوسنة والهرسك الشيخ حسين كفازوفيتش الذي يزور المملكة حالياً بناء على دعوة من الرابطة، وقد جرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.