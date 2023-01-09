شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الكشف على 2.3 مليون مواطن ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهود مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة خلال عام 2022 حيث قدمت الخدمات العلاجية بالمجان لـ2 مليون و354 الف مواطن من خلال 1841 قافلة طبية .

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه تم اجراء 365 ألف و629 تحاليل معملية وأشعة كما تم تحويل 29 ألف و263 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة، مضيفة: أن القوافل الطبية تهدف الي تيسير الامور علي كبار السن والسيدات الحوامل والاطفال وذوى الاجتياجات الخاصة وتابعت : الخدمات المقدمة بالمبادرة مجانية .

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.

قدمت وزارة الصحة والسكان نصائح مهمة للوقاية من الإصابة بنزلات البرد في الأيام شديدة البرودة، بالتزامن مع حلول الموجة الباردة.

وجاءت نصائح «الصحة» عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك الإثنين، كالآتي:

1. احرص على ارتداء ملابس ثقيلة ويُفضل أن تكون متعددة الطبقات حتى تحافظ على حرارة الجسم.

2. تناول طعاما صحيا يمدك بالطاقة مع شرب المشروبات الساخنة.

3. حافظ على ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة باستمرار.

4. في الأيام شديدة البرودة يُفضل عدم خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من استخدام ما يسمى بحقنة البرد فى علاج نزلات البرد، والتى يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج البرد، حيث تتكون هذه الحقنة من مضاد حيوى بالإضافة إلى مسكن للآلام وكورتيزون، مشيرة إلى أنه مع دخول فصل الشتاء تكثر الإصابة بالأنفلونزا الموسمية ونزلات البرد، ما يضطر البعض للحصول عليها بغرض الشفاء والتعافى السريع ما يكون له مردود غير ايجابى على الصحة العامة حتى وإن بدا الشخص متعافيا.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن المكونات الثلاثة التى تحويها حقنة البرد تسبب أضرارا كبيرة، فمثلا المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد كونها عدوى فيروسية، وإنما تستخدم لعلاج العدوى البكتيرية، وتابعت: "الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية يجعل الجسم مقاوما لها على المدى البعيد".

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الكورتيزون يسبب ضعفا فى المناعة وله أضرار كبيرة على مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم، كما أن خوافض الحرارة الاستخدام الزائد لها يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكرى والربو، كما أن الإفراط فى تناولها يسبب قرحا فى المعدة واختلال وظائف الكلى.