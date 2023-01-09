شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا وزراء مصر والصومال يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحمزة عبدي بري، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين "وزارة الثقافة" المصرية، ووزارة "الإعلام والثقافة والسياحة" بحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية؛ وذلك لتعزيز التعاون الثقافي المشترك بين البلدين.

ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وداؤود أويس جامع، وزير "الإعلام والثقافة والسياحة" بجمهورية الصومال الفيدرالية.

وعلى هامش التوقيع، قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنه بموجب مذكرة التفاهم يتبادل الجانبان الاشتراك في المهرجانات الفنية التي تقام في كلا البلدين ويشمل ذلك: المسرح، وعروض الفلكلور والتراث ومسرح الطفل.

وأضافت: كما يتبادل الجانبان إقامة معارض الفنون التشكيلية والحرف التقليدية، وكذا زيارات الفرق الفنية في مجالات المسرح والموسيقى والغناء والفنون الشعبية، فضلا عن الاشتراك في الملتقيات والمؤتمرات والندوات الثقافية والفكرية التي تقام في كلا البلدين.

وأكدت الوزيرة أن مذكرة التفاهم ستعزز التعاون بين الجانبين في مجال السينما من خلال تبادل الأفلام وزيارات المشتغلين بصناعة السينما والمشاركة في المهرجانات السينمائية التي تنظم في كلا البلدين، ويشمل ذلك "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" و"مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة"، كما يتبادل الجانبان الخبرات في مجال المخطوطات والإصدارات الثقافية والفهارس البيبلوجرافية والوثائق الوطنية.

وبحسب مذكرة التفاهم، يرحب الجانب المصري بدعوة الجانب الصومالي للمشاركة في المعارض الدولية للكتاب التي تقام في مصر سنويا وهي : "معرض القاهرة الدولي للكتاب" الذي يقام في شهر يناير من كل عام، و"معرض القاهرة الدولي لكتب الأطفال" الذي يقام في شهر يونيو من كل عام، و"معرض الاسكندرية العربي للكتاب" ويقام في شهر أغسطس من كل عام، كما يتبادل الجانبان إقامة الأسابيع الثقافية التي تشتمل على جميع أوجه الأنشطة الثقافية في كلا البلدين لنشر ثقافتهما كل في بلد الآخر.

وأوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني انه وفقا لمذكرة التفاهم سيقوم الجانبان بتشجيع ترجمة الأعمال الأدبية من الصومالية إلى العربية ومن العربية إلى الصومالية ونشرها، من خلال المركز القومي للترجمة التابع لوزارة الثقافة المصرية.