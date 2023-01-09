شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة القادمة وفرص الأمطار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد تحسن فى الأحوال الجوية بعد ذروة حالة عدم الاستقرار التى شهدتها البلاد أمس الأحد ومتوقع لها أن تستمر اليوم ولكن أقل حدة.

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أنه من المتوقع بداية من غد الثلاثاء تحسن فى الأحوال الجوية، حيث تنحصر فرص الأمطار فقط فى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وبعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وتكون أمطار خفيفة وتتلاشى فرص الأمطار من على باقى أنحاء الجمهورية.

وكشفت : مع استمرار انخفاض درجات الحرارة وعودة الشبورة المائية فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل والتى قد تكون كثيفة أحيانا وتؤثر على الرؤية خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وناشدت غانم بضرورة لقيادة بهدوء تام على الطرق واتباع تعليمات المرور بسبب الشبورة، والمحافظة على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات الليل بسبب برودة الأجواء، فضلا عن توخى الحذر أثناء سقوط الأمطار فى المحافظات المعنية بسقوط الأمطار والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر ، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء : القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.