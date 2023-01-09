شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعد رجال الشرطة المواطنين فى مواجهة موجة الطقس السيئ التى شهدتها بعض محافظات الجمهورية، وذلك من خلال التواجد الأمنى بكافة الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين، وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار، وذلك إنطلاقاً من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية والهادف نحو تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين ولاسيما فى المواقف الطارئة.

شفط مياه الأمطار

ونشرت أجهزة وزارة الداخلية كافة التجهيزات اللوجستية اللازمة وأبرزها: سيارات الإغاثة والدفع الرباعى والأوناش المرورية لرفع أى معوقات مرورية ومساعدة المواطنين من قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق ..كما قامت قوات الحماية المدنية بالمساهمة فى إزالة تجمعات المياه.

رجال الأمن ينزحوا مياه الأمطار

ورفعت الداخلية درجة الإستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة فى الحد من آثار الأمطار.

وكان للتواجد الفعال لرجال الشرطة بالغ الأثر فى الحد من تداعيات الأمطار ومساعدة المواطنين فى الوصول إلى منازلهم سالمين، الأمر الذى لاقى إستحساناً ورضاء المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية.