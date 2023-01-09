شكرا لقرائتكم خبر عن شمس دافئة وآثار مذهلة.. مصر ضمن قائمة "الإندبندنت" لأفضل العطلات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الصحيفة إنه لا يوجد ما هو أفضل من الهروب بعد انتهاء زخم الأعياد وبداية العام الجديد إلى مكان دافئ ومشمس للابتعاد عن درجات الحرارة المنخفضة حتى الربيع.
وجمع فريق الصحيفة للسفر الأماكن التي يمكن فيها الاستمتاع بأشعة الشمس في فصل الشتاء بداية من شهر يناير الجارى.
وأضاف فريق الصحيفة أن ما يميز مصر بالإضافة إلى أنها موقع مضمون للاستمتاع بشمس الشتاء، هو آثارها المذهلة الموجودة فى الكثير من المدن مما يمنح السائحون الراغبون فى الاستكشاف بعدا إضافيا لرحلتهم.
وقالت الصحيفة إن الأقصر (متوسط الحرارة فى يناير 23 درجة مئوية) وأسوان على نهر النيل هما الموقعان الأمثل للاستمتاع بالشمس إلى جانب التعرف على الحضارة القديمة، ومع ذلك، فإن معظم الزوار البريطانيين سوف يتواجدون على شواطئ البحر الأحمر إما حول الغردقة على الجانب الغربي، أو في شريط منتجع شرم الشيخ (22 درجة مئوية في يناير) في شبه جزيرة سيناء.
وكانت جزيرة بالى فى اندونيسيا على رأس قائمة "الإندبندنت" للوجهات الدافئة، تلتها المكسيك، ثم فيتنام، بعدها المغرب، ثم جزر الكنارى، وبعدها قطر، وأخيرا سريلانكا.