شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية": انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية فى السودان تطور هام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الاثنين، أن انطلاق المرحلة الثانية والنهائية من العملية السياسية في السودان يعد تطوراً هاماً وإيجابياً.

وأعربت مصر عن ثقتها في قدرة الأطراف السودانية على الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وشامل ينهي الفترة الانتقالية ويحقق طموحات الشعب السوداني.

ودعت جمهورية مصر العربية كافة الأطراف الإقليمية والدولية لاستئناف مساعداتها التنموية والاقتصادية إلى السودان، الأمر الذي من شأنه أن يساعد دولة السودان الشقيقة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها، وينعكس إيجابياً على مستوى معيشة المواطن السودانى، ويسهم فى تحقيق التوافق السياسي الشامل في السودان.