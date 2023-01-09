شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: تنفيذ 10 كبارى على الرياح البحيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل، أنها تنفذ من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى، 10 كباري على الرياح البحيري، منها عدد 4 كباري سيارات (الخطاطبة – البريجات – أبو الخاوي – كفر بولين) وعدد 6 كباري للمشاة (الدمشلي – عزبة السد – الصواف – زاوية البحر – أبو خطوة – منشأة مهنا) بتكلفة إجمالية حوالي 2 مليار جنيه، وذلك في إطار تنفيذ مشروع إنشاء كباري خرسانية أعلى الرياح البحيري بديلاً للمعديات بعد حادث غرق معدية قرية دمشلي دون طلب من الأهالي ولكن من منطلق المسئولية الأدبية والاجتماعية للدولة تجاه سكان هذه المناطق.

وأشارت إلى أنه بعد تخطيط الكباري وبناء على طلب أهالي قرى وردان وأتريس وكفر أبو الحديد ومحطة وردان وتفتيش وردان والعديد من القرى المجاورة بشمال الجيزة، ساهمت وزارة النقل في تنفيذ كوبري مشاة أعلى الرياح البحيرى وخطوط السكة الحديد بمحطة وردان بخط سكة حديد بشتيل / الاتحاد / القبارى بمبلغ 4.5 مليون جنيه والذي يتكلف 13.5 مليون جنيه، ويتحمل باقي التكلفة كل من وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الجيزة، بالإضافة إلى الإعفاء من أى رسوم أو أعمال إشراف على التنفيذ.

وتابعت: تم الانتهاء من تنفيذ الكوبري طبقا للتصميم الأصلي، حيث تم تنفيذ منازل الكوبري بسلالم حيث لم يتم طلب تنفيذ رامبات للكوبري إلا بعد اكتمال التنفيذ، ورغم ذلك وبعد طلب الأهالي تنفيذ رامبات للكوبري، تدرس وزارة النقل مع استشاري المشروع إمكانية تنفيذ الرامبات، وفي حالة ثبوت صلاحية الكوبري لزيادة رامبات لن تتأخر الوزارة في اعتماد المبلغ المطلوب للتنفيذ أياً كان هذا المبلغ.

وتناشد وزارة النقل وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية فيما ينشر من أخبار تخص وزارة النقل واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية لبيان الحقائق بكل شفافية ومصداقية.