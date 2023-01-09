شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بتعريف الطلاب الإجراءات الوقائية حول الأمراض المعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بالتأكيد علي اتخاذ اللازم والاستمرار في التعريف بالإجراءات الوقائية الخاصة بالأمراض المعدية، وتفعيل الإجراءات الاحترازية الواردة بدليل وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها علي مستوي المنشآت التعليمية والمدارس، نظراً لما لوحظ مؤخرا من انتشار مجموعة من الفيروسات التنفسية والتي تؤدي الي أعراض إكلينيكية تتشابه كثيرا ولها مجموعة من المضاعفات مما يتطلب الاستمرار في متابعة الوضع الوبائي واستمرا الأساليب الوقائية والاحترازية.

وانطلقت صباح اليوم الإثنين، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم وضع أسئلة الامتحانات من خلال بنوك الأسئلة وتختلف من مدرسة لأخرى، وتقيس مستويات الفهم ونواتج التعلم حسب طبيعة كل مادة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طريقة احتساب نجاح تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي، تزامنا مع امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت، أنه يتم احتساب درجة الطالب فى المقرر الدراسى الواحد ومجموع الدرجات لكل المقررات متساوية ويحسب مجموع المادة من 100 درجة وتعطى للطالب فى صورة ألوان، كما يتم حساب درجات الطالب ، من خلال احتساب المتوسط الحسابى لـدرجات الفصلين الدراسيين للمادة وفق المعادلة التالية، مجموع درجات الفصل الدراسى الأول + مجموع درجات الفصل الدراسى الثانى.

وشددت الوزارة على أن النتيجة تظهر فى شكل ألوان. كالتالى:

- اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات فى اكتساب المعـارف ،والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100".

- اللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف ، والمهارات المطلوبة "من 65 لأقل من 85".

ـ اللون الأصفر: يوضح أن المتعلم فى حاجة إلى بعـض الـدعم (مـن 50 لأقل من 65.

- اللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال فى حاجة إلى الكثير من الدعم من 1 لأقل من 50".

- تحسب درجة الطالب فى المقرر الدراسى الواحد وفقا لتوزيع الدرجات ويـشترط لنجـاح الطالـب الحـصول على 30 %على الأقل ، من درجة امتحان الفصل الدراسى الثانى ، فـى كـل مـادة من مواد الامتحان .

- ينتقل الطالب إلى الصف الدراسى التالى ، فى حالـة اجتيـازه المقـررات الدراسية ، من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق .

- فى حال حصول الطالب على اللون الأحمر فى أحد المقررات الدراسـية ،يعقد له اختبار الدور الثانى ، فإذا استمر حصوله على اللون الأحمر ، يعـد راسـبا ، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، ويتم تقييم الطلاب الذين سيعقد لهـم اختبـار الـدور الثـانى فيمـا درسـوه فى الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط .

- يوضح أسفل إخطار النجاح نتيجة تقييم الطالب من المعلـم رائـد الفـصل لمختلف الجوانب الشخصية والسلوكية ، تتضمن رصـد نقـاط التميـز ، وتـشخيص جوانب الضعف ، إلى جانب نتيجة تقييم الميول والاتجاهات.