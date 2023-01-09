شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: المستشفى الافتراضى طفرة فى عالم الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا مع المهندسين الاستشاريين بشركة الدراسات المتكاملة للاستشارات الهندسية، والمسئولة عن مشروع تطوير مقر فرع إقليمي للهيئة لإقليم القناة بمحافظة الإسماعيلية.

وضم الاجتماع، كل من، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة حنان أنور، رئيس مجلس إدارة شركة الدراسات المتكاملة للاستشارات الهندسية، إضافة إلى الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، واللواء هشام شندي، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور وائل عمران، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية والمشرف العام على شئون الإمداد، واللواء طارق الدبور، مدير إدارة الخدمات الداخلية والمشرف على التشغيل، والمهندس محمد فؤاد، مدير إدارة الهندسة الطبية، والمهندس محمد طاهر، مسئول بإدارة المشروعات الهندسية.

واطلع الدكتور أحمد السبكي، على آخر مستجدات مشروع مقر الفرع الإقليمي للهيئة، والرسومات الهندسية والتجهيزات المقرر تنفيذها بالأدوار المتعددة للمقر، مشيرًا إلى أنه سيتم التنفيذ على مرحلتين، الأولى تشمل التطوير الإنشائي والمعماري حسب البرنامج الوظيفي المخصص للمقر، فيما تشمل المرحلة الثانية الفرش ووضع الأثاثات والتجهيزات التكنولوجية للمقر.

وتابع الدكتور أحمد السبكي: أن مقر الفرع الإقليمي للهيئة لإقليم القناة سوف يتم تجهيزه على أعلى مستوى وطبقًا للأكواد العالمية، وبأحدث التجهيزات التكنولوجية، لافتًا إلى أنه سيشمل إدارة متكاملة للمستشفى الافتراضي تضم وحدات "Tele-medicine, Tele-radiology, Tele_pathology, Tele-ICU, Home Care, E-triage, Control"، ومؤكدًا أن المستشفى الافتراضي تمثل طفرة في عالم الرعاية الصحية، وسيقدم خدماته التخصصية لأكثر من مستشفى تابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، ويتماشى مع رؤية مصر للتنمية الصحية المستدامة 2030.

ولفت السبكي، إلى أن مقر الفرع الإقليمي للهيئة العامة للرعاية الصحية لإقليم القناة، سيشمل الإدارة الإستراتيجية لفروع الهيئة بمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات إقليم القناة المنضمة للمنظومة حتى الآن، وهي بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، وذلك من خلال وضع ومتابعة تنفيذ القرارات والأعمال التي تقود إلى تحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية.