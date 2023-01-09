شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالتحالف الوطنى: نوجه الشكر للرئيس السيسى على دعمه ونعد بمضاعفة جهودنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وكل العمل الأهلي، وإتاحة الفرصة لكل مؤسسات التحالف الوطني، لبذل أقصى الجهود في كافة المجالات وخاصة التمكين الاقتصادي، وثنائه على التجارب التي تم عرضها خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم، من بينهم تجربتين لإثنين من المستفيدين من مشروعات التمكين الاقتصادي التي قدمتها مؤسسة صناع الخير.

وأكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أنّ دعم الرئيس السيسي وتوجيهاته لاتاحة الفرصة للتحالف بكل مؤسساته بأن يعمل بمساحة واسعة واستثمار لكافة امكانياته، كان العامل الرئيسي للنجاح الذي حققه التحالف وتم استعراض جانب من ثماره بمؤتمر اليوم وكذلك التخطيط لتحقيق اضعاف ما انجزته خلال الفترة المقبلة.

وقال زمزم، في بيان اليوم بالإضافة إلى ما تم عرضه خلال المؤتمر، فهناك جهود صناع الخير في قطاع الصحة من خلال مبادرة عنيك في عنينا للحد من مسببات العمي ومبادرة قدم صحيح لدعم مرضى القدم السكري غير القادرين لحمايتهم من البتر تم عرض تجربتين خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني، وهم من انجازات صناع الخير خلال عام 2022، وهم اثنين من التجارب التي استفادت من مشروعات التمكين الاقتصادي للمؤسسة، وهما سنبل وداليا».

واضاف زمزم ، أن قصة سنبل التي تم عرضها أمام الرئيس، لرجل أب لأربع أولاد والده كان صياد وورث المهنة عن والده، ولكن لضيق الحال لم يستطيع ان يكن له مركب، فكان يعمل لدى الغير بنظام اليومية، فكانت الدنيا صعبة لأن العمل في بعض الأوقات يصل لبضعة أيام في الشهر، موضحًا أن التحالف الوطني من خلال مؤسسة صناع الخير نزل إلى قرية بساط كريم الدين بشرين بالدقهلية التي يعيش فيها سنبل وتم عمل بحث عن حالته وكل الحالات الشبيهة، ووجدنا انه يستحق المركب بالفعل وهو و٢٩ آخرين من أبناء القرية ، وتم تدريبهم بشكل جيد على كل طرق الصيد الحديثة واستلموا المراكب بشكل فعلي وبدؤ عملية الصيد وجني ثمار المشروع الذي قدمته لهم المؤسسة مجانا.

واستكمل رئيس مجلس أمناء صناع الخير: أن القصة الثانية التي تم عرضها هي للسيدة داليا من قرية مزغونة مركز البدرشين محافظة الجيزة، أم لـ 4 أطفال، وزوجها كان يعمل فني تركيب بلاط اُصيب في حادث، وكان عليها أن تكافح لمساعدة زوجها لتأمين مصاريف أطفالها، وبحثت عن فرصة عمل كمرأة ريفية ليست مدربة على أي شيء ولا تمتلك شهادات تعليمية، متابعا: ان داليا توجهت للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المتمثلة في صناع الخير بعدما سمعت عن مركز استدامة والذي يقوم بتدريب السيدات على الحرف اليدوية والتراثية، وإن صناع الخير توفر لها نول وخيوط ومنتجات ثم تأخذ منها المنتجات وتقوم بتسويقها. دعما لها.

وأشار زمزم الي أن ثناء الرئيس لحالات صناع الخير وكل الحالات التي تم عرضها اليوم هو محفز لنا لاستكمال طريق تمكين كل النساء القرويات المعيلات اقتصاديا ليحيو وأسرهم حياة كريمة.

يذكر ان صناع الخير قدمت العديد من الخدمات خلال عام 2022 تحت مظلة التحالف، ففي القطاع الطبي استهدفت المؤسسة نحو مليون مواطن ضمن مبادرة عنيك في عنينا، لمكافحة مسببات العمى وضعف البصر، وكذلك مبادرة قدم صحيح لعلاج مرضى السكري غير القادرين بالاضافة إلى اكثر من 700 فرصة عمل مستدامة تم تقديمها في عام واحد فقط، ومنح 90 مركب رزق في عام ، و 5 ألاف أسرة مستفيدة من مبادرة "صك الأضحية".