شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: 212 ألفا و345 تلميذا برابعة ابتدائى تقدموا اليوم للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، اليوم الإثنين، غرفة العمليات بديوان عام المديرية، وذلك لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2022/ 2023 لصفوف النقل في الفترة الصباحية، وذلك بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأدى طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي اليوم مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، حيث بلغ إجمالي عدد طلاب الصف الرابع الابتدائي المتقدمين 212345 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 96%، وبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الخامس المتقدمين 211381 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 97%، كما أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية والخط بإجمالي عدد 190219 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 96.1%.

وأكد وكيل الوزارة، بعدم دخول الطلاب اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية مثل الهواتف المحمولة والسماعات، وشدد على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الإمتحانية وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية للمتابعة، والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.

وكان أشرف سلومة وكيل الوزارة، قد تفقد اليوم، لجان مدارس الشهيد عامر عبدالمقصود الإبتدائية، والمدينة الجامعية الإبتدائية وهدى شعراوي الإعدادية بنات التابعين لإدارة الدقي التعليمية، كما تفقد عددا من لجان مدارس الوسام الرسمية لغات واليسر الابتدائية والإعدادية، التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية؛ للاطمئنان على الطلاب وسير العملية الامتحانية.

وشدد وكيل الوزارة على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات، وإبلاغ غرفة العمليات بديوان عام المديرية، لمتابعة سير عملية الامتحان والتواصل المُستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.