شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: 212 ألفا و345 تلميذا برابعة ابتدائى تقدموا اليوم للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر
وأكد وكيل الوزارة، بعدم دخول الطلاب اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية مثل الهواتف المحمولة والسماعات، وشدد على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الإمتحانية وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية للمتابعة، والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.
وكان أشرف سلومة وكيل الوزارة، قد تفقد اليوم، لجان مدارس الشهيد عامر عبدالمقصود الإبتدائية، والمدينة الجامعية الإبتدائية وهدى شعراوي الإعدادية بنات التابعين لإدارة الدقي التعليمية، كما تفقد عددا من لجان مدارس الوسام الرسمية لغات واليسر الابتدائية والإعدادية، التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية؛ للاطمئنان على الطلاب وسير العملية الامتحانية.
وشدد وكيل الوزارة على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات، وإبلاغ غرفة العمليات بديوان عام المديرية، لمتابعة سير عملية الامتحان والتواصل المُستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.