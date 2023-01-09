شكرا لقرائتكم خبر عن "الكسب غير المشروع" يواصل تلقى إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل جهاز الكسب غير المشروع خلال الشهر الجاري، تلقى إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة للعام الجديد 2021، وذلك لمن تنطبق عليهم الشروط بتقديم الاقرارات خلال هذا العام وذلك قبل انتهاء مدة التقديم فى مارس المقبل.

وعمم جهاز الكسب غير المشروع خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، خطابات على جهات الدولة المختلفة من الجهات الخاضعة للقانون لحثها على تجميع أسماء الموظفين المطالبين بتقديم الإقرارات اعتبارا من بداية شهر يناير وحتى نهاية مارس 2023.

وينص القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، أنه "يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التي تخضع لهذا القانون، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب كذلك على كل من يخضع لأحكام هذا القانون، أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.

ومن المقرر أن تقوم هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع عند فحص الإقرارات البدء بإقرارات المستويات الأعلى نزولا إلى المستويات الأدنى وبإقرارات مأموري التحصيل والمندوبين له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبي المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع.

وإذا لم تجد هيئات الفحص والتحقيق شبهة كسب غير مشروع أصدرت قرارا مسببا بذلك، ولا يحول هذا القرار دون إعادة الفحص إذا وجد ما يبرر ذلك وبناء على طلب من إدارة الكسب غير المشروع، أو بلاغ يقدم لهيئات الفحص والتحقيق.

ويواجه الممتنعون عن تقديم اقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.