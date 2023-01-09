شكرا لقرائتكم خبر عن 4 برامج تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بالإسكندرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية القوى العاملة بمديرية الإسكندرية زيارة ميدانية لمركز تدريب مهني محرم بك، لمتابعة المتدربين على بعض المهن التدريبية منها صيانة المحمول، والتبريد والتكييف، والتفصيل والحياكة، واللحام، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة بالاهتمام بملف التدريب المهني لتخريج شباب مؤهل ومدرب على مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظات.

وأوضح مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، في تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه تم خلال الزيارة متابعة الورش والمتدربين الموجودين فيها بواقع ورشة صيانه المحمول لـ16 متدرب ومتدربة، يليها ورشة التبريد والتكييف لـ17 متدربا، وأيضا ورشة التفصيل والخياطة لـ16 متدربة، كما تم متابعة ورشة اللحام لـ18 متدرب، واستمع مدير المديرية للشباب ومطالبهم في مجال التدريب والمتمثلة فى زيادة فترة التدريب علي مهنة صيانه المحمول للحصول على قدر أكبر من المعرفة والمهارة حول تلك المهنة.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم اقتراح بعض المهن المستحدثة للاستفادة منها في مجال التدريب وهي "الذكاء الصناعي وصيانه شاشات الـ lcd " لتواكب سوق العمل، وأكد أن يتم عمل زيارات ميدانية للشركات والمصانع للشباب بعد تدريبيهم وذلك لزيادة الخبرة والتطبيق العملي لهم حتي يتمكنوا من الحصول على فرص العمل في مختلف المجالات التي تم التدريب عليها بالمراكز التدريبية، كما اكد على أن جميع الدورات التدريبية بجميع مراكز التدريب المهني وأيضا الوحدة المتنقلة مجانية لجميع المتدربين على المهن التى يتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين فى قرى ومدن المحافظة.