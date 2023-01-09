شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام فى لجان امتحانات طلاب رابعة وخامسة ابتدائى وأولى إعدادى بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/ 2023 بمحافظة الجيزة، اليوم، انتظام طلاب صفوف النقل داخل اللجان، وسط إجراءات احترازية مشددة ومتابعة دقيقة لضوابط وتعليمات أداء الامتحانات لتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب.

وأدى طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي اليوم، امتحان مادتي اللغة العربية والدين، كما أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية، على أن يؤدي طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي، غدا الثلاثاء، امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحانهم الأول بالفصل الدراسي الأول في مادة اللغة العربية والخط، وذلك وفقا للجداول المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وتفقد أشرف سلومة وكيل الوزارة، اليوم، لجان مدارس الشهيد عامر عبدالمقصود الإبتدائية، والمدينة الجامعية الابتدائية وهدى شعراوي الإعدادية بنات التابعين لإدارة الدقي التعليمية، كما تفقد عدد من لجان مدارس الوسام الرسمية لغات واليسر الابتدائية والإعدادية، التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية؛ للاطمئنان على الطلاب وسير العملية الامتحانية.

وشدد وكيل الوزارة على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات، وإبلاغ غرفة العمليات بديوان عام المديرية، لمتابعة سير عملية الامتحان والتواصل المُستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.

وأكد على مديري عموم الإدارات بالمرور اليومي لمتابعة أعمال الإمتحانات، والتنبيه على مديري المدارس بعدم دخول المحمول لأي طالب نهائيًا حتى وإن كان مغلقا.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد وجه بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، لضمان إتمام كافة الامتحانات والتيسير على الطلاب، مؤكداً أن المحافظة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والفنية التي من شأنها الحفاظ على سلامة الطلاب وسير الامتحانات بشكل سليم.

وأكد اللواء أحمد راشد، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس لتوفير المناخ الملائم للطلاب.

ووجه محافظ الجيزة، بمنع استخدام المحمول داخل اللجان والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.