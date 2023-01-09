شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد منافذ السلع الجديدة لمتابعة توفيرها بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عددا من منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة بالمنطقتين الجنوبية والشمالية ضمن أكثر من 100 منفذ تقوم المحافظة بإقامتها فى كافة أنحاء العاصمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بنشر معارض أهلا رمضان تحت شعار المواطن أولا لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على التأكد من توافر كافة السلع والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين .

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة المنفذ الذى أقامته المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين بالقاهرة بمدينة الأسمرات بالمقطم ومنفذ الخلفاوى بشبرا والتقى عدد من المواطنين الذين عبروا عن رضاهم عن مستوى الأسعار المعروضة بالمنافذ والتى تقل عن مثيلاتها فى السوق بنسبة تصل إلى 30% .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن عددًا من المنافذ الجديدة سيتم إقامتها بالتعاون مع الغرفة التجارية وستعمل إلى جانب منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة الموجودة بالعاصمة والتى يبلغ عددها أكثر من 2100 منفذ .

وأكد محافظ القاهرة، أنه سيتم نشر عدد كبير من المنافذ، خاصة فى الأحياء الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومى لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين، والتأكد من صلاحية وجودة السلع، مؤكدا أنه تم رفع درجة الطوارئ بغرفة عمليات مديرية التموين لمتابعة عمل الإدارات التموينية الفرعية بالأحياء والتواصل المستمر مع رؤساء الأحياء لمتابعة ضبط الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة.