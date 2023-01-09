شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية لحقوق الإنسان": جهود التحالف الوطنى تخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن الجهد الهائل الذى قدمه التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يخدم أهداف عديدة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق الغذاء والصحة والسكن والعمل.

وأضاف شلبي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هذه الجهود المتميزة جاءت في سياق عام المجتمع المدني 2022 الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي عند إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 .

وأوضح أن المجتمع المدنى يتحرك بوتيرة متسارعة نحو دور أكبر في خدمة التنمية الشاملة في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في ظل التحولات الإيجابية التي انطلقت مع إصلاح تشريعات العمل الأهلي، وتبني الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومبادرة "حياة كريمة".

وأشاد بإنشاء التحالف الوطني الذي يضم 30 مؤسسة من كبريات مؤسسات المجتمع المدنى التنموية، وفق آلية تلبي هدف تكامل الجهود وسد الفجوات النوعية والجغرافية، وهو ما أكدته بلوغ المستفيدين من جهود التحالف لنحو 30 مليون مواطن في العام الأول لعمله.

وتابع أن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي للدعوات التي أطلقناها لإصدار قانون عصري للعمل الأهلي وفر الفرصة القوية لهذا الإنجاز المتميز الذي يعكس مضاعفة رأس المال البشري.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وحضر المؤتمر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

ويعد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي ركنا مهما في عملية التنمية بالدولة، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر .

