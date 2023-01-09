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شكرا لقرائتكم خبر عن نهى طلعت أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى تستعرض حصاد 2022.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استعرضت نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهود التحالف خلال العام 2022.
وجهت "طلعت" الشكر والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حضوره احتفالية التحالف الوطني للعمل الأهلي، قائلة: "محملة برسالة شكر وامتنان من عشرات الآلاف من المنتمين إلى القطاع المدني في مصر ومئات آلاف من الشباب التطوع وملايين المستفيدين اللى قدرنا نوصلهم في 27 محافظة بأبعد نقطة".
استهداف المواطنين فى الأماكن الأكثر استحقاقا منذ مارس 2022 والوصول إلى 30 مليونا بقاعدة بيانات موحدة
لدينا طموح فى استدامة هذا الإنجاز وانضمام كيانات أكثر لنصل إلى 30 كيانا تحت مظلة التحالف الوطنى
توفير السكن لـ54 ألف مواطن عبر إتاحة منازل جديدة أو تأهيل منازل قائمة
وصل التحالف الوصول 5 ملايين مواطن بخدمات الصحة و25 مليونا فى الغذاء و20 مليونا فى المساعدات الاجتماعية
مبادرات خاصة من التحالف مثل "ازرع" للتوسع فى الزراعة وتمكين صغار المزارعين
استهداف 100 ألف مزارع لإنتاج محصول القمح بإجمالى إنتاجية 3.3 مليون إردب
قوافل "ستر وعافية" تجوب المحافظات والقرى واستهدفت 320 ألف مواطن فى 16 قافلة آخر 3 شهور
إعادة الاحتفال بالمواسم الدينية واستهداف 25 مليون مواطن بواقع 5 ملايين أسرة
ارتفاع سقف طموح التحالف إلى 14 مليار جنيه فى 2023 تشمل 50 ألف مشروع
30 ألف مشروع متناهى الصغر قائمة بالفعل وتوفير 15 ألف فرصة عمل وتنمية 500 ألف مزارع
استهداف 1.5 مليون مواطن فى ملف الغذاء و400 ألف أسرة من المعاشات والدعم النقدى
رصد 2 مليار جنيه من خلال استهداف 250 ألف مستفيد فى ملف الإغاثة والقوافل الاجتماعية
زيادة الأنشطة والبرامج الخاصة خلال السنوات الخمس المقبلة بميزانية تُقدر بـ200 مليار جنيه والتوسع فى الاستثمار الخيرى
توسيع التحالف وتنسيق مع الوزارات عبر 258 مكتبا مرتبطة بشبكة قاعدية تتجاوز 24 ألف جمعية و536 نقطة ارتكاز وتخزين سلع
18 ألفا و600 موظف وعامل يتقاضون أجورا من التحالف أغلبهم مؤهلات عليا
تطوع 251 ألفا و223 شابا وفتاة بإجمالى 39 مليونا و200 ألف ساعة عمل وفرت إنفاقا بـ56 مليون جنيه